藍委提國安戰略法 綠：切割總統職權 違憲

國民黨立委陳永康等人擬具「國家安全戰略法草案」，已付委審查，民進黨立委質疑，草案將屬於總統的國安相關職權切割至行政院，並由立法院審查監督，已構成違憲之虞。圖為今年五月十三日國民黨主席朱立倫與陳永康等人出席「國家安全戰略法」發表會。（資料照）

2024/07/26 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委陳永康等人擬具「國家安全戰略法草案」，已付委審查，民進黨立委質疑，草案將屬於總統的國安相關職權切割至行政院，並由立法院審查監督，已構成違憲之虞，凸顯在野黨違反權力分立原則的「國會優位」思維。

「國會擴權法案後 又一立委濫權印證」

陳永康提案主張，國家安全戰略屬於跨部會政策，應由行政院統其事務、設國家安全戰略會報。草案明定，行政院應於總統就職年度結束前提報國家安全戰略報告草案至國家安全會議討論，總統於下一個會計年度開始五個月內核定，行政院應依據國家安全戰略報告內容，編製年度國家安全戰略應辦事項，併下年度預算案提出於立法院。

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民進黨籍外委會召委王定宇受訪說，國民黨以法律案處理憲法層級的問題，把總統的國安職權轉移到行政院，甚至交由立法院處理，涉及憲政體制的變動；不管草案立意如何，都是違憲的設計，除非國民黨要發起修憲。王也提醒，面對中共威脅，要求定期向國會報告國安戰略，恐讓機密資訊形同透明，這種設計是否妥當，必須慎思。

民進黨籍外委會成員沈伯洋認為，美國雖有戰略報告，但無總統和行政院長之分；我國則把國安戰略訂為總統職權，若移到政院，就須受立院監督，在質詢過程討論國安戰略，「依照我國立法委員的水準，這其實不是很合適」。

沈伯洋進一步指出，草案第一條寫明，「國家安全戰略不得違反中華民國憲法」，但憲法規定非常模糊，未來若有人要求國安戰略應符合「一個中國」，那該怎麼辦？將造成很大的論述漏洞。

草案說明提到，現行國安戰略規避國會監督、監察審計，走憲法漏洞，將置國家國民於萬劫不復境地。民進黨團幹事長吳思瑤反批，在野黨永遠是「國會優位」思維，任何事情都想納入國會監督；該草案將總統職權切割給政院、並由立院監督，已打破憲政的權力分立原則，更是繼國會擴權法案後，另一項立委濫權的印證。

吳思瑤強調，在野黨應該先釐清國家安全的核心命題，包括我國的最大威脅來自哪裡？中國是否為敵對國家？若連國安界線都搞不清楚，國人如何安心讓立委掌握機密資訊。

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