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颱風攪局 中國快艇案兩岸協商延期

中國快艇案協商因凱米颱風攪局延期，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨日在例行記者會表示，目前正就此進行溝通，希望能協商解決相關問題。 （翻攝直播）

中國快艇案協商因凱米颱風攪局延期，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨日在例行記者會表示，目前正就此進行溝通，希望能協商解決相關問題。 （翻攝直播）

2024/07/25 05:30

〔記者陳鈺馥、劉宛琳、吳正庭／綜合報導〕中國快艇二月十四日在金門海域翻覆釀兩死，兩岸原定昨在金門展開的善後協商，因凱米颱風攪局，金廈小三通停駛而延期。中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，希望能夠妥善協商，解決相關問題；陸委會指出，具體延後日期，雙方另行議定。

國台辦：盼能妥善解決

二月十四日中國一艘載有四人的快艇越界闖入金門海域，海巡人員追緝，對方拒檢蛇行逃逸後船隻翻覆，造成兩死。事發後，兩岸代表在金門協商十五次仍告破局，兩名罹難中國船員遺體至今仍在金門。

凱米颱風直撲台灣，我方原定七月廿五日與中方簽署協商共識，提前到廿四日上午在金門金湖飯店進行，陸委會副主委梁文傑、海巡署長張忠龍等人也前往金門，準備與中方代表討論相關事宜。但最終因颱風來襲，小三通停航，中方家屬及代表團無法抵金。

陸委會指出，具體延後日期，雙方另行議定。朱鳳蓮也在國台辦例行記者會回應，「我們希望就此保持溝通，妥善解決相關事宜」。

國民黨籍金門縣立委陳玉珍表示，相信在颱風過後，雙方就馬上會在金門會面，讓○二一四金門事件圓滿落幕。

另外，澎湖漁船「大進滿八十八號」遭扣押一事，朱鳳蓮指出，有關部門正在依法依規處置，同時依法保障船員合法權益。金門胡姓釣客遭中國留置未歸，朱也說，有關部門正在處理，會依法依規處置。

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