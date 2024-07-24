漢光演習24小時不間斷 驗證全天候戰力

陸軍砲兵防空部隊機動進入戰術陣地後，復仇者飛彈車對空警戒。（陸軍提供）

2024/07/24 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕為期五天四夜的漢光四十號演習實兵操演昨進入第二天，國軍第五作戰區廿二日在夜色掩護下，各部隊依狀況誘導，執行夜間機動進入戰術位置，驗證部隊在夜間作戰中的應變能力，昨天並在台中梧棲漁港附近進行整體防空作戰演練。國軍另運用戰術型無人機，實施近岸偵搜演練，透由實兵驗證，全面強化聯兵營監偵能力，藉此提升作戰效能。

戰甲夜間機動 奔赴戰術位置

廿二日夜間，部隊接獲要求移動到戰術位置的狀況後，CM32、33、34甲車、M60A3戰車等各型戰甲、輪型車輛機動，利用天色及環境特性，隱蔽車隊動線，從台中后里五八六營區移動到戰術位置，官兵在昏暗的環境下時刻保持警戒，模擬實際戰場景況進行操演，有效厚植全天候作戰效能。

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部隊昨天則在梧棲漁港附近進行整體防空作戰演練，將作戰區內三軍防空部隊進行整合與應用，並同步驗證指揮鏈傳遞效能，確保作戰區在面對敵空中威脅時，能有效守護國土安全。

演練時，陸軍砲兵防空部隊機動進入戰術陣地後，立即運用復仇者飛彈車，對空實施搜索警戒建構近程防護網，官兵依標準作業程序，迅速完成接戰準備，並在狀況誘導下，模擬對敵低空目標進行打擊。

戰術型無人機 偵搜戰場環境

此外，為提升防衛作戰監偵效能，第五作戰區昨運用戰術型無人機，實施近岸偵搜演練，官兵抵達戰術位置後，迅速向四周警戒，開始檢整戰術型無人機，並操作無人機偵搜守備區域，模擬戰時偵查戰場環境及敵軍位置。

軍方表示，在烏俄戰爭驗證下，無人飛行載具的作戰效能備受關注，不僅能運用高空偵察方式，即時獲取戰場情資及偵搜敵軍部署，亦可觀測火力效能實施數據修正，且能第一時間將戰場資訊整合傳送至指揮所，供指揮官即時下達與修正作戰決策，更精確達成作戰任務。

M60A3戰車戰術機動。（陸軍十軍團提供）

第五作戰區官兵昨運用戰術型無人機，實施近岸偵搜演練。（陸軍提供）

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