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視察民安＋萬安演習 賴清德：強化台灣四大韌性

新北市政府昨於台北港舉行民安十號演習，進行戰時遭受敵方攻擊等三階段二十四項演練課目。（記者羅沛德攝）

新北市政府昨於台北港舉行民安十號演習，進行戰時遭受敵方攻擊等三階段二十四項演練課目。（記者羅沛德攝）

2024/07/24 05:30

〔記者羅國嘉、董冠怡／新北報導〕總統賴清德與新北市長侯友宜等人，昨前往台北港視察「全民防衛動員暨災害防救（民安十號）演習暨萬安四十七號演習」，這也是今年總統大選後，兩人首次在公開場合碰面。賴宣布，將主持全社會防衛韌性委員會，結合政府跟民間力量，強化國防、民生、災防和民主四大韌性。

侯友宜出席 大選後兩人首度同台

賴清德指出，今年演習有三大特色，第一是包含天然災害的救護工作，也有因應戰時災害的處置作為，非常完整、確實、逼真。第二，演習總共分三個階段廿四個課目，有陸海空的救援工作，可想像在天然災害或是戰時災害中，預期會發生的情況。第三是每位參與人員都非常用心、逼真，包括激動的手術、車上的醫師及狗叫聲。

賴清德強調，這六個月以來經過許多演練，辛苦沒有白費，演習目的在於強化國家社會的整體韌性，平時多一分準備，需要的時候就會少一分傷害，台灣才能因應各種可能的災害和挑戰，確保民眾生命財產安全。

賴：將主持全社會防衛韌性委員會

賴清德也宣布，將主持全社會防衛韌性委員會，結合政府跟民間的力量，強化國防、民生、災防和民主四大韌性，在國家真正需要的時候，政府能夠跟民眾站在一起，拿出確實的訓練，保護國人生命財產安全。

侯友宜致詞表示，雙北是台灣的政經中心，面對新型作戰方式，應做好萬全應變。從去年民安九號演習後，就不斷調整步伐，和中央合作，結合各界力量面對挑戰。

媒體昨晚詢問侯友宜，大選過後與賴清德首次碰面，私下談論哪些議題？侯回應，大家給予新北市高度肯定，希望中央與地方同心協力，在整體國防與守護國安上，扮演好自己的角色，做好本分職責。

總統賴清德（左）、新北市長侯友宜（右）23日出席「113年新北市全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習」。（記者羅沛德攝）

總統賴清德（左）、新北市長侯友宜（右）23日出席「113年新北市全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習」。（記者羅沛德攝）

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