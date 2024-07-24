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幫郭連署送27元米酒 4人被起訴

鴻海創辦人郭台銘去年連署參選總統，有連署站送米酒，4人被起訴。(資料照)

鴻海創辦人郭台銘去年連署參選總統，有連署站送米酒，4人被起訴。(資料照)

2024/07/24 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕去年鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統展開連署，其中新北市新店區連署站涉以每瓶市價廿七元米酒賄賂連署人，負責人周時雄等人辯稱米酒價格低於「卅元賄選標準」，不構成犯罪，但台北地檢署認定，已影響選民連署意願，將周男等四人起訴。

檢：「30元以下」標準 僅參考

檢方指出，周時雄負責新店區連署站文宣物資發放；吳信慧則為新店區中正連署站負責人；謝明樵、傅友辰是新店區連署站督導。去年十月八日，周時雄提供米酒，由吳信慧指示工作人員，以喊話器表示「參加連署送米酒及垃圾袋」等，另由謝明樵、傅友辰負責向不特定民眾交付賄賂，收取連署書。

檢調調查時，周時雄稱「米酒並未超過卅元」不構成犯罪。不過，謝明樵、傅友辰均稱，米酒價值較高，相對其他贈品更容易影響連署意願，且有民眾為了米酒參與連署。

檢方認為，投票行收賄罪成立與否，無所謂市價或行情的絕對標準，「卅元以下」宣傳品標準，僅是檢察機關偵辦賄選案件的參考舉例，是否成罪仍應依個案認定有無影響民眾投票意願；況且本案為對連署人交付賄賂，尚未進入投票階段，與投票行受賄罪程度不同，不能混為一談。

此外，依蒐證畫面可見，許多連署人完成連署後，同時取得米酒、扇子、礦泉水、便條紙、存錢筒，甚至取得兩瓶米酒，足以證明，實際上交付的賄賂早已超過卅元，因此依涉犯總統副總統選舉罷免法對連署人交付賄賂等罪，起訴周男等四人。

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