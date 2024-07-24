潘孟安：王鴻薇多次抹黑 應立刻道歉
2024/07/24 05:30
〔記者陳昀、林欣漢／台北報導〕國民黨立委王鴻薇在總統大選期間指控，時任賴清德競選總幹事、現任總統府秘書長潘孟安入住建商五千萬元豪宅挨告，台北地院昨判王敗訴、要賠五十萬元並刪除臉書內容；潘回應，王選戰期間多次抹黑，令人不齒，呼籲王立刻道歉，並刪除造謠貼文。王則譴責潘以濫訴手段威嚇，讓人民、媒體等監督單位噤聲。
王批潘濫訴手段威嚇揭弊者
潘孟安指出，王鴻薇去年十二月抹黑他接受建商財團招待入住豪宅，如今法院認證王就是在造謠污衊，王又在攀扯他拿不出租約、無法說明與承租助理之間的關係，但王去年開記者會當天他就拿出租約和匯款證明，王始終裝作看不見，從頭到尾無法提出證據，卻不斷要他佐證根本不存在、根本不是事實的抹黑。
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潘孟安強調，非常遺憾在選舉期間，多次遭到王鴻薇抹黑造謠、惡意攻擊，令人不齒，呼籲王立刻道歉，並刪除造謠貼文，「肆意誹謗抹黑，就應該以訟止謗，盼這樣的司法判決，能端正風氣」。
王鴻薇昨透過臉書譴責潘孟安以濫訴手段威嚇，讓人民、媒體等監督單位噤聲，是國家最大的悲哀。自己已做完整查證，潘自始至終提不出他本人的租約及匯款證明，法官竟做出有利於潘的判決，將提出上訴，以正官箴。
王鴻薇表示，潘孟安去年五、六月以來搬進力麒御品五樓，該戶權狀顯示所有人為力能能源董事長楊宗，該公司在屏東發展光電，與潘淵源不淺，是否有政商勾串問題本應受檢驗。潘藉由司法手段三番兩次施壓，要求自己提供揭發他住豪宅的爆料者個資，試圖恫嚇媒體及勇敢的揭弊者，她會堅持下去查到底，絕不向惡勢力低頭。