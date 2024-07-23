有信心通過查對 拆樑團體拚罷免投票過關

發起罷免的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，有信心通過查對，順利進入第三階段的投票罷免並贏得最終勝利。（資料照）

2024/07/23 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕罷免基隆市長謝國樑連署書正進入第二階段查對作業，發起罷免的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，「拆樑」是市民集體意志的展現，每一份連署書都是真憑實據、辛苦累積而來，相信禁得起基隆市選委會的「嚴審」，有信心通過查對，順利進入第三階段的投票罷免並贏得最終勝利。

李晏蓉說，有許多熱心的民代、民眾不斷提醒，要小心基隆市選委會出「奧步」，將罷免案在第二階段的查對作業中「做掉」，公民團體雖然也想相信市選委會的行政中立，但從「不回函、逾期回函」等九項理由就剔除，以及編列「二萬五千份的查詢單預算」，印證市選委會是自我踐踏行政中立，難怪引起各界的質疑。

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李晏蓉表示，為了對抗基隆市企圖沒收公民的罷免權，「拆樑」志工已印發傳單加強宣導，提醒收到查詢單的連署人要正確填寫並在期限內回覆，確保罷免連署書的有效性，在查詢單項目欄的「是」打勾，再蓋下清晰可辨的印章，勿用原子章、連續章，也不能有其他文字圖案。

外界關心，「拆樑」公民團體是否曾向「罷韓」團體或其他罷免團體取經？李晏蓉表示，每件罷免案的本質屬性及策略都不太相同，「拆樑行動」不斷在不同的方式中嘗試，最後找到最適合基隆的模式。

對於國民黨連日來傾全黨之力「固樑」、宣傳謝國樑的政績，李晏蓉指出，國民黨這些人到基隆助講的言論，其實與基隆市民的距離越來越遠，藍營刻意將罷免焦點轉移到「藍綠政黨鬥爭」上，但市民想罷免的理由根本無關藍、綠，而是謝市政做得太差、爭議太多，多項施政荒腔走板且悖離民意，對基隆市政發展已造成傷害，這就是最主要的罷免理由。

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