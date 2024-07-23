藍意圖癱瘓憲法法庭職權 學者：可提程序自主權反制

藍營意圖癱瘓憲法法庭職權，憲政學者提出三個可供思考的反制之道。（資料照）

2024/07/23 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委翁曉玲等人提出「憲法訴訟法第四條條文修正草案」，意圖以大法官「法定總額」取代「現有總額」，若再搭配藍白以國會多數阻擋七位大法官人事同意權案，將癱瘓憲法法庭運作，該案目前已付委待審。對此，憲政學者提出三個可供思考的反制之道，包括總統積極行使守護憲法義務，拒絕公布重大明顯瑕疵的立法；憲法法庭審理政黨違憲解散之事項；以及大法官勇於行使固有的程序自主權。

針對憲訴法第四條條文，翁曉玲等人提案增訂「本法所稱大法官現有總額，係指憲法增修條文第五條所定大法官人數（十五人）。」由於大法官行使職權需要三分之二出席，若通過修法，至少要有十人才能審理釋憲案等；若藍白再阻擋十月底任期將屆滿的七位大法官人事同意權案，將導致人數不足，癱瘓憲法法庭運作。

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籲賴積極行使守護憲法義務

對此，東吳大學法律系特聘教授張嘉尹認為，上述修法有兩個問題。首先，第四條規範憲法法庭審理規則，修法卻意圖偷渡法律名詞解釋；其次，「現有總額」與「法定總額」是不同概念，立法技術上，這是法律文字上的矛盾，這條法律是沒有意義的，修法實乃「項莊舞劍、意在沛公」，背後心思大家都知道。

張嘉尹表示，憲訴法修法偷天換日，但足以在現有條件下癱瘓憲法法庭。他呼籲在特定條件下，賴總統可以較積極行使守護憲法的義務；換言之，在國會多數已質變為多數獨裁、暴力的情況下，總統應審酌它所通過的法律，到底有無根據民主程序、是否有重大明顯瑕疵，而可以不去公布。但他也強調，這是非常例外的情況，比較算是最後手段。

其次，張嘉尹提及憲法法庭行使政黨違憲解散之職權。他說，憲法增修條文規定，「政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲。」但他強調，這條路還是要非常謹慎，因為政黨有其社會基礎，必須從實質內容、迫切性、比例原則來做判斷，假設比較極端的情況，若是中共攻打過來，台灣有政黨開始裡應外合，此時就是運用的時機。

張嘉尹指出，最後則是源自德國聯邦憲法法庭的大法官程序自主權。他說，我國首任大法官就職時並無任何程序法規，所以大法官一開始就制定會議規則，這是最初大法官行使職權的法律依據，當然也包括憲法。

張嘉尹說，基於權力分立原則、司法權的固有神聖，可以導出憲法法庭的程序自主權，尤其是在立院制定違憲的憲訴法時，司法院可代表整體司法權聲請釋憲，而憲法法庭不但可以宣告該條文違憲，還能夠自行制定暫行規則取代它。

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