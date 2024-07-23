國會擴權法案釋憲 八月六日言詞辯論

國會擴權法案釋憲，憲法法庭八月六日將召開全天候的馬拉松式言詞辯論。（資料照）

2024/07/23 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕國會擴權法案的暫時處分，憲法法庭上週五已裁定「國會調查權」等六項條文均暫停適用；關鍵的本案訴訟，最遲於十月底前做出裁判。憲法法庭八月六日將召開全天候的馬拉松式言詞辯論，昨公布言辯程序流程，上午辯論「立法程序」、「聽取總統國情報告」、「聽取報告與質詢」、「人事同意權」；下午則是「調查權」、「聽證會」及刑法藐視國會罪的部份。

憲法法庭本月十九日裁定立院職權行使法的「國會調查權」、「總統國情報告」、「聽取報告及質詢」、「人事同意權」、「聽證會」等條文加上刑法藐視國會罪，以上六項條文因違反權力分立原則、侵害人民隱私權之虞，即日起至本案訴訟裁判前均停止適用。

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最遲十月底前做出裁判

本案釋憲訴訟方面，釋憲法庭將民進黨團五十一位立委、行政院、總統賴清德、監察院等四個行政機關聲請案合併審理，定八月六日上午九時起至下午五時進行全天的言詞辯論；依規定，將於三個月內宣示裁判，必要時得延長兩個月。不過，考量許宗力等七位大法官將於十月底卸任，擬加速審理，由此屆十五位大法官最遲於十月底前做出裁判。

憲法法庭昨日公布八月六日言詞辯論流程，上午九時起至十二時進行第一場次部份，包括立法程序、聽取總統國情報告、聽取報告與質詢、人事同意權，並由大法官進行九十分鐘詢答。

下午二時起進行第二場次，辯論調查權、聽證會及刑法藐視國會罪的部份，由大法官進行六十五分鐘詢答。

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