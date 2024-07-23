學者：賀錦麗會延續拜登對台政策

美國總統拜登宣布放棄連任，表態全力支持現任副總統賀錦麗代表民主黨參選下任總統。（路透檔案照）

2024/07/23 05:30

卓揆：相信美國人民會選擇最好的總統

〔記者黃靖媗、羅欣貞／綜合報導〕美國總統拜登廿一日宣布放棄爭取連任，全力支持現任副總統賀錦麗代表民主黨參選下任總統。台大政治系副教授陳世民昨受訪分析，民主黨應會由賀錦麗接棒參選，若賀錦麗當選總統，台美關係及美國對中關係，大致會延續過去三年多拜登的政策，不會有太多變化。

對拜登退選，行政院長卓榮泰昨在屏東受訪表示，美國是一個民主、成熟的國家，相信美國人民會用他們的智慧，選擇最好的總統。

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陳世民：川普「美國優先」 恐讓台灣成美中談判籌碼

陳世民指出，共和黨川普屬於非典型政治人物，其外交政策的特點就是不確定性；民主黨主政時，台灣可以因為與西方國家共享民主自由價值，而獲得美國支持，但川普「美國優先」的立場，令人憂心是否會將台灣當成美中談判的籌碼。

政大國際事務學院教授嚴震生說，川普數度發表「台積電偷光美國晶片」、「台灣要交保護費」等言論，他認為，共和黨已是川普一人的政黨，若川普當選，且決定對台不友善，共和黨友台議員也無法發出什麼捍衛台灣聲音。

嚴震生分析，相較川普中槍後聲勢大振，拜登此前則有健康問題、心智退化疑慮，拜登退選的決定對民主黨選情有利，更可能激起選民出門投票的熱情。

政治大學國際關係研究中心研究員宋國誠也指出，賀錦麗接班拜登，對川普將是很大的挑戰，賀錦麗具備加勒比海族裔、進步左派、聰慧女性、口才好等特色，且比川普年輕，更具有川普缺乏的政策邏輯。川普雖然目前氣勢如虹，但若賀錦麗上陣，情勢可能會有變化，賀錦麗能否勝選的關鍵，便是能否取得搖擺州的支持。

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