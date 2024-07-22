反制水雷 政府輔導廠商開發水下無人載具

經濟部產發署也透過主題式研發計畫輔導知洋科技股份有限公司，推動「快速偵搜反制型水下遙控載具產品開發計畫」（一一一年八月至一一四年七月），計畫總經費九五五○萬元、補助四二九七萬元，輔導廠商開發獵雷用無人水下遙控載具系統，模擬水雷封鎖港口等作戰場景，自製遙控水下載具反制水雷，建立海底偵測掃雷、排雷及提升水下作戰能量。（擷取自知洋科技股份有限公司網站）

2024/07/22 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕我國繼發展無人機政策後，未來發展主力將輪到攻擊型與偵查型無人快艇。行政院報告指出，中科院已運用自製無人船艇基礎，研制攻擊型無人艇；另，配合海軍作戰需求，政府推動「快速偵搜反制型水下遙控載具產品開發計畫」，輔導廠商開發獵雷用無人水下遙控載具。

提升水下作戰能量

根據行政院向立院提出的「我國無人水面／水下載具政策規劃書面報告」，在無人水面載具方面，政府已推動「智慧船舶自主航行與智能電控實證運行」、「自動駕駛外海測試載台」、「智能船舶補助航行關鍵技術」等三大計畫，自一○九年迄今，已投入二．六億餘元的開發經費。

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報告指出，經濟部產業技術司與船舶暨海洋產業研發中心執行的「智慧船舶自主航行與智能電控實證運行開發計畫」（一○九年至一一二年），每年經費約四千九百萬元，開發自駕船關鍵技術，推展自駕船舶創新應用模式。

此外，經濟部產業技術司與船舶暨海洋產業研發中心也推動二二六○．二萬元的「自動駕駛外海測試載台開發計畫」（一一一年），與每年經費約四八四一．二萬元「智能船舶補助航行關鍵技術開發計畫」（一一三年至一一六年）。前者目標為產出一艘可進行自駕船關鍵系統測試載台；後者計畫內容為整合軟、硬體，建立智慧船舶產業供應鏈。

行政院指出，未來相關部會將結合營運商、船廠、資通訊商共同投入無人水面載具產業，促使無人載具多元應用與服務，建立自駕船新型產業聚落。

此外，在無人水下載具方面，經濟部產發署也透過主題式研發計畫輔導知洋科技股份有限公司，推動「快速偵搜反制型水下遙控載具產品開發計畫」（一一一年八月至一一四年七月），計畫總經費九五五○萬元、補助四二九七萬元，輔導廠商開發獵雷用無人水下遙控載具系統，模擬水雷封鎖港口等作戰場景，自製遙控水下載具反制水雷，建立海底偵測掃雷、排雷及提升水下作戰能量。

行政院表示，目前無人水下載具在國內尚屬初期科研階段，軍方已委請中科院進行水下載具研發（類似微型潛艇）。

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