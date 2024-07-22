我研製無人艇 美願提供技術協助

中信造船於今年六月展示無人通用型測試載台，可依需求執行掃雷、佈雷，甚至自殺攻擊等任務。（資料照）

2024/07/22 05:30

〔記者羅添斌／台北報導〕受到烏俄戰爭中無人攻擊快艇發揮奇襲效果影響，我國繼發展無人機政策之後，接下來的發展主力將輪到攻擊型與偵察型無人快艇。消息人士昨指出，除了中科院以「快奇專案」為代稱，發展攻擊無人快艇，台灣兩家民間造船業者也產製完成無人快艇的原型艇，美方對此相當重視，已派員來台了解發展狀況，並表明可提供必要的技術協助。

不僅中科院 兩民間業者原型艇問世

消息人士指出，軍方中科院及民間廠商分別研製無人快艇，彼此已有定位上的區隔，因此在研製任務上並不衝突。中科院的「快奇專案」是以軍規模式、研製可載火炸藥彈頭的中大型攻擊型無人艇，兩家民間造船業者則是研製中型、小型的無人快艇，主要是可擔任偵察、除雷任務，必要時也可加掛火炸藥彈頭擔任攻擊敵艦。

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是否會比照商規軍用無人機模式，在明年度預算中就可出現無人快艇的相關預算經費？消息人士說，雖然明年度國防部預算已初步匡列出來，但個別項目還有調整的空間，希望在八月就會有好消息出現。

據了解，中科院是以「快奇專案」為代號，以八億一二○○萬元經費，規劃今年度起的兩年內，在已發展運用的無人靶船基礎上，研製完成兩款大小不一（載彈量也不同）的攻擊型無人艇，預計在明年底前完成作戰測評。無人攻擊艇遠端導控距離，將由現行六十公里提升到七十公里，無人艇的船體結構會朝流線型、具匿蹤功能優化設計，以充分發揮奇襲效果。

中信無人艇 能掃雷、佈雷、自殺攻擊

在民間造船業者部分，中信造船公司在今年六月曾對外展示一款水上無人測試載台。這款滿載排水量不到廿噸的無人艇潛用途廣泛，除可自行返航，未來亦可能用於掃雷等潛在軍事用途。這艘「通用型測試載台」全長十六．五公尺、寬與高皆為三．八公尺，吃水約一公尺，船速可達卅節（約五十五．五六公里）以上，續航力可達三百浬（約五五五．六公里）以上。

中信造船人員說，該艇可自主航行，在缺乏GPS與通信設備輔助情況下，仍能透過自身電腦運算返航，且此載台用途多元，可依照客戶需求執行掃雷、佈雷，甚至自殺攻擊等任務的潛能。

另一家已研製完成無人快艇的民間造船業者，同樣位在南部。據了解，該型無人快艇屬小型、高速的無人快艇，由於體型小、速度快，可以發揮極佳的奇襲效果。

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