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今起漢光演習 將操練「境外物資接轉」

「漢光四十號」實兵演習今登場，今年將特別實施「境外物資接轉」訓練，模擬戰時國外物資運抵台灣後，政府部門跨單位合作輸送。圖為去年漢光演習於八里海灘、台北港一帶進行反登陸操演。（資料照）

「漢光四十號」實兵演習今登場，今年將特別實施「境外物資接轉」訓練，模擬戰時國外物資運抵台灣後，政府部門跨單位合作輸送。圖為去年漢光演習於八里海灘、台北港一帶進行反登陸操演。（資料照）

2024/07/22 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日起實施為期五天四夜的「漢光四十號」實兵演習，國軍各部隊將以「不劇透」方式演練。據證實，國防部除了戰力保存、反空機降等實戰化操演，考量烏俄戰爭經驗及我國四面環海地理特性，今年將特別實施「境外物資接轉」訓練，模擬戰時國外物資運抵台灣後，政府部門跨單位合作輸送重要作為。

五天四夜 戰力保存打頭陣

「漢光四十號」實兵演習今登場，將進行到廿六日，三軍部隊今日起進行戰力保存作為，接續進行整補、反封鎖、反空機降、反登陸等各項演訓；國內數處關鍵基礎設施、鄰近中樞地帶的捷運站也將進行實兵操演，防杜敵軍滲透破壞。國軍規劃，今年演習採「台灣本島實兵不實彈、外島實兵實彈」方式進行，且藉由「不劇透」的隨機狀況下達，磨練各級部隊的臨戰反應。

值得注意的是，除了各項攸關防衛戰力發揚的作戰操演，後勤補給亦是今年度漢光實兵操演重點。據證實，國軍選定國內一戰略要地，實施「境外物資接轉暨交通運行管制」，但對於這項操演的時間、地點及細節，相關單位、人士皆低調不願多談。

確保援台物資 運抵需要者

政府高層人士表示，這項物資接轉操演雖非首度進行，但有重新驗證的必要性，重點在於如何確保外國物資運抵台灣後，藉由各種交通方式，運輸至需要這些物資的要點，讓需要者得以及時運用。這不只是國防部的工作，還涉及到其他行政院所屬相關部會的橫向聯繫、溝通協調，並藉由實際演訓找出待精進之處。

烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵已逾兩年，烏國持續獲得友盟國家物資以小博大，不過，烏克蘭在東部、東南部遭俄軍控制情況下，還可藉由西部陸上交通獲得運補，四面環海的我國若遭逢戰事，獲得外國彈藥、物資奧援的挑戰性更高。

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