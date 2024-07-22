美軍事媒體披露》美軍援印太20億美元 我將獲12億

為因應中國在印太地區日益增強的軍事影響力，美國積極拉攏盟友，試圖構築堅實防線。美國《國防新聞週刊》（Defense News）十九日披露，美國正處於批准向印太地區提供近廿億美元（約六五四億台幣）安全援助的最後階段，其中台灣將獲得十二億美元（約三九二億台幣）軍援。（擷取自Defense News網站）

2024/07/22 05:30

印太安全援助最大受惠者 顯示華府強化台灣防衛能力決心

〔編譯陳成良／綜合報導〕為因應中國在印太地區日益增強的軍事影響力，美國積極拉攏盟友，試圖構築堅實防線。美國《國防新聞週刊》（Defense News）十九日披露，美國正處於批准向印太地區提供近廿億美元（約六五四億台幣）安全援助的最後階段，其中台灣將獲得十二億美元（約三九二億台幣）軍援，成為最大受惠者，顯示美國強化台灣防衛能力的決心。

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菲5億 越南、南亞等3億

報導指出，這筆軍援案是美國協助印太各國抵禦中國的廣泛努力之一。除了台灣，菲律賓也將獲得五億美元（約一六三億台幣）軍援，主要用於提升海上防衛能力。另外約三億美元（約九十八億台幣）將用於支持越南、南亞和太平洋島國等其他合作夥伴，協助提升其國防能力，擺脫對俄羅斯軍事裝備的依賴，並強化海上監控能力。

援助盟友 抵禦中國霸凌

由於美國政府仍在向國會通報情況，且議員可以提出意見，因此最終數字尚未確定。《國防新聞週刊》採訪多名國會助理、國務院官員和其他知情人士，部分受訪者要求匿名。

受訪者一致認為，美國在多條戰線上都面臨來自中國的挑戰，強化合作夥伴的防禦能力刻不容緩。今年夏天伊始，中國在台灣周邊舉行大規模軍事演習；數週後，中國海警船又在南海攔截菲律賓船隻，造成人員受傷。為此，在南海衝突事件發生前不久，美國官員曾前往馬尼拉，與菲國政府討論軍援使用方向，以及馬尼拉需要的支持，並協助規劃未來五到十年的軍事現代化路線圖。

匿名國務院高層官員表示，他們的目標是將今年四月通過的近廿億美元「外國軍事融資」（FMF），幾乎全部用於安全援助，並期望在六到十二個月內交付。

支持台灣「豪豬」防禦戰略

報導指出，對台灣的援助將用於支持新政府「豪豬」防禦戰略，強化軍隊訓練和提升海上作戰能力，使其更難被入侵。菲律賓的首要任務，則是提升抵禦中國在南海霸凌行徑的防衛能力。美國國會部分議員對菲律賓的軍事現代化進程表示支持，更有議員提案要求未來五年內，每年向菲律賓提供五億美元（約一六三億台幣）軍援。

然而，代表共和黨角逐今年美國總統大選的前總統川普日前表示，台灣需要「付費買保護」，已為這項軍援案的前景增添變數。華府智庫「美國企業研究所」（AEI）資深研究員庫柏直言，第二任川普政府可能會繼續對台軍售，但不太可能再提供免費軍援，「這可能是台灣最後一筆大規模的美國軍援」。

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