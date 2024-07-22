批馬呼攏 拆「樑」：基隆人沒有失憶

前總統馬英九昨到基隆為謝國樑助陣加油打氣。場外支持「罷免謝國樑」的民眾與挺謝支持者，隔著馬路互相較勁。 （記者俞肇福攝）

2024/07/22 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕前總統馬英九昨天到基隆市力挺市長謝國樑，並細數謝的多項政績。對此，發動罷免的公民團體「山海公民拆樑行動」與民進黨多位市議員都批判馬悖離事實，強調基隆人民的眼睛雪亮，也沒有失憶症，不會被馬等人的三言兩語呼攏、欺騙。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉批評說，謝國樑寧願斥資廿七億元廣發電動機車，卻僅花費一億五千萬元採購多輛中古公車，導致基隆車齡十年以上的公車已達四十六％，短短一個多月有卅輛公車拋錨。

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她還說，謝國樑在基隆各地設置在高溫照射下會產生毒素的人工草皮，先前的港景摩天輪、超跑嘉年華、白色沙發咖啡椅等，都因市民抗議才踩煞車。

許財利 張通榮都判刑

議員：馬有臉談清廉

民進黨市議員張之豪抨擊說，馬英九曾在基隆力挺前市長許財利，結果許因貪污罪被判七年；馬力挺的另一位市長張通榮，也因關說案也被判刑一年八個月，馬有臉在基隆談清廉、守法嗎？

張之豪表示，馬英九誇獎謝國樑還債九億元，事實是，過去九年來，基隆市已還債五十七億元，前市長林右昌就還債四十八億元，謝只占九億元而已。

民進黨市議員張顥瀚指出，謝國樑減債九億元來自中央政府分配給基隆市的十七億元統籌分配款，如今藍營民代、名嘴到處宣傳是自己的功勞，這不是詐騙，什麼才是詐騙？

民進黨市議員施偉政說，謝國樑是基隆有史以來最好當的市長，上任後就獲得中央超徵稅金撥補市庫，結果花錢如流水，光是找藝人安心亞、民眾黨前發言人楊寶楨代言就花了一千三百多萬元。

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