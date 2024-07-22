罷免攻防》細數「樑」政績 馬：不能殘害忠良

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，前總統馬英九昨現身力挺謝，謝緊握馬的手，聲稱「勝利重握」。 （記者俞肇福攝）

2024/07/22 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕前總統馬英九、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善等藍營人士，昨天到基隆參加「反惡罷、挺善樑」宣講。馬表示，他力挺做事認真、最能幫基隆市民看緊荷包的市長謝國樑，批評罷免案沒有正當性，不能「殘害忠良」。

馬英九到南興市場開講，他肯定謝國樑推動乾淨家園、行人友善空間、室內兒童樂園等政策，為基隆市減債九億元，現在的財政是廿年來最好。

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馬並砲轟民進黨近年貪污腐敗，罷樑沒有正當性；此時，有一名男子衝入現場高喊「馬英九臭要飯的」、「滾回中國」，引發騷動，警方趕緊將抗議民眾帶離會場。

謝國樑表示，馬英九先前為他助選時，他三次緊握馬的手獲得勝利，他希望跟馬再來「勝利重握」，雙方並在媒體面前緊握雙手。

兩人來個「勝利重握」

基隆市的雲林同鄉會昨天下午也在國民黨基隆市黨部舉辦宣講，張麗善、黃敏惠呼籲基隆鄉親做謝國樑的後盾，投下不同意罷免票。

謝細數一年多的施政，已完成五座兒童室內樂園，今年七個行政區都會有兒童室內樂園，學生營養午餐增加廿元和台北市一樣水準，市庫負債由六十七億元降到五十八億元，市府團隊會持續推動各項施政，努力爭取更多市民的認同。

另外，國民黨在臉書宣傳馬英九昨天「挺善樑」的宣講海報，「山海公民拆樑行動」移花接木，改成「挺罷樑」。對此，國民黨基隆市黨部主委吳國勝痛批手段卑劣，考慮提告；「山海公民拆樑行動」回應，秉持著公民團體的創意多元性，以詼諧、和平、理性的抗爭方式，表明罷免的訴求。

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