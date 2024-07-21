防送中 五要素評估高風險國家

針對中國近期頒佈懲獨新措施，國安部門警示不排除有國家會出現配合中國的情況，並列出五項評估要素。（路透檔案照）

2024/07/21 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕暑假為國人出國旺季，針對中國近期頒佈懲獨新措施後，民眾赴中有高風險外，外界也高度關注是否有若干國家會配合北京，引渡或遣送我國人到中國。國安部門特別列出幾項評估要素可能配合中國要求的國家，例如與北京友好密切或為「鐵桿兄弟」，以及曾引渡或遣送我國籍電信詐騙犯至中國受審者。

國安會近期召開相關會議，包括外交部等相關部會就此研商。據指出，外交部長林佳龍會中警示不排除有國家會出現配合中國的情況，並列出五項評估要素，包括：與中國友好密切或為鐵桿兄弟，尤其承認「一中原則」者，以及與中國簽有刑事司法互助條約的六十五國，或簽有引渡條約的五十七國。

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另外還包括曾經引渡或遣送我國籍電信詐騙犯至中國受審者的十四國，以及經我外館查報從今年一月總統大選迄今，北京在駐地加大力道對我方進行施壓的十七國。

國安部門警示國人 前往要有風險意識

國安官員提及，並非被列舉者皆屬高風險，但若同時涵蓋好幾項，國人需特別留意。例如與中國簽訂司法互助或引渡條約，且又於建交公報承認中方的一中原則，這類國家多數恐「非法治清明的民主國家」，可能未必遵守「政治犯不引渡原則」。或者是「雙重犯罪原則」，也就是可能不遵守兩國法律都有規定可科處一定刑期的犯罪行為，被請求引渡國才會將人引渡至請求國的國際慣例作法。

至於我方因應作為，國安高層認為，基於擴大台灣對外空間，涉外部門不宜清楚列出可能的高風險國家，避免引發不必要的外交糾紛，反讓中共有可乘之機，但民眾可根據上述要素做出判斷，並提升防範意識和能力。包括外交部已電令外館加強嚴防第三國配合中方將我國人送中並預為因應，駐外人員也要提升對於旅外國人的保護措施意識和能力。

此外，國安會副秘書長徐斯儉本月上旬邀集廿二國的駐台使節，針對中國可能作法，陳述我方嚴正立場，並爭取更多國際支援和支持。

陸委會上月底調升我國至中港澳旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行。國安官員強調，許多歐美國家都提升對中旅遊示警，韓國也調升至「橙色」燈號，保護國人安全是政府之責，我們在各國中已是較晚提高對中旅遊警戒。

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