警察替代役分發前 得先完成民防訓練

已退場的彰化縣中州科技大學校地，由內政部接手，將轉做為民防場地運作。（資料照）

2024/07/21 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕內政部近期宣布提高召訓替代役退役役男比例，提升備役支援量能。由內政部接手的退場私校彰化縣中州科技大學校地將做為民防場地運作。內政部次長馬士元受訪表示，預估今年將有二一七○人在中州科技大學校地完成訓練；成功嶺替代役訓練班未來也計畫改名為「替代役及社會韌性訓練執行中心」。

中州科大退場 轉做民防訓練場地

教育部去年底核定中州科技大學大專法人解散，由內政部承接，將轉做為民防訓練場地；行政院今年二月也發函至立法院，為了辦理中州科技大學規劃為全民防衛訓練場地暨保二總隊使用，動支第二預備金約一．二億元，查照案無異議通過。

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馬士元指出，替代役演訓召集的民防訓練內容與警政署依據「民防法」進行的民防人力訓練很相似，在資源不重疊的考量下，內政部便把替代役與警政署的民防訓練整合。目前為役政司與替代役訓練及管理中心暫時幫警政署訓練民防人力，待行政院核定通過後，將正式由役政司與替代役訓練及管理中心負責，進行社會韌性基礎訓練，訓練民防體系的人員與防護團等。

馬士元解釋，目前替代役男進入成功嶺接受廿一天入伍訓練後，會被分發至不同單位進行專業訓練，例如消防替代役會分發至竹山消防訓練中心，未來警察替代役將分發至中州科技大學校地，由役政司進行民防培訓。

今年估二一七○人 中州完成訓練

他說，警察替代役每年約有一．一萬人，今年預估有二一七○人會在中州科技大學校地進行民防訓練，目標未來全數警察替代役分發至各單位前，都先行至中州科技大學校地接受民防訓練。

馬士元透露，配合民防相關訓練計畫，未來替代役入伍後的首站成功嶺替代役訓練班，也將改名為「替代役暨社會韌性訓練執行中心」，但成功嶺扮演的角色不變，仍然負責替代役的入伍訓練。

中州科技大學校地目前已啟用進行民防訓練，但有部分設施仍需整修。馬士元指出，內政部提出今年至一一六年的第一期，與一一七年至一二○年的第二期計畫，希望將中州科技大學整建為適合做為訓練中心使用的場地，計畫已送交行政院；在整建前，有些暫時可用的場地，內政部會先使用。

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