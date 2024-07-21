謝：罷免投票 市民要花二、三千萬代價 拆樑：市府亂花錢 罷免是止損

基隆市長謝國樑昨受訪表示，假如進入罷免投票，全體市民還要付出二、三千萬的代價。（記者盧賢秀攝）

2024/07/21 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市罷樑行動正進行二階段連署審查，市長謝國樑昨天受訪表示，假如要進入罷免投票，全體市民要付出二、三千萬的代價，是否對市民有利，希望大家好好想一想。罷樑公民團體發言人李晏蓉則回應說，市府過去一年來電動機車、人工草皮等政策，對基隆民生經濟毫無幫助，總計將浪費卅一億元，罷免就是在止損。

基隆市罷樑團體已送出四萬三千多份連署名冊到選委會，選委會將對有疑義的連署書寄出查詢單給當事人，前天出現一份選委會罷免查對作業估算單，將花費一八七萬公帑寄二萬五千份查詢單，罷樑團體和議員質疑選委會要沒收罷免案。

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謝國樑昨天受訪對此表示，不管是什麼錢，都是納稅人的錢，假如要進入投票，全體市民要付出二千萬至三千萬的代價，平均每人多付一百元，是不是對市民好、對市民荷包好，大家要好好想一想。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉指出，過去這一年多，謝國樑買中古公車、電動機車、人工草皮、白沙發等政策，至少要花卅一億元，對基隆市政毫無益處、對民生經濟也無任何幫助，罷免是在止損，阻止謝國樑繼續隨意浪費市庫。

民進黨議員張之豪、吳驊珈和張顥瀚也說，如果謝國樑沒有公私不分、政策錯誤、浪費公帑，不會有這場罷免，也不會多花二千多萬元罷免投票，始作俑者就是謝國樑，一個正常的市長，不會讓市公車天天拋錨，然後花廿七億買電動機車，現在面臨罷免，就開始喊說罷免要多花錢，謝不檢討自己，反而檢討市民，只會讓罷免的怒火持續延燒。

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