藍批綠：政府不想救民生 只在意識形態打轉

立法院會日前通過藍白決議，解除赴中禁團令、提高公糧收購價，遭綠營批違反行政立法權力分立。（資料照）

2024/07/21 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會日前通過藍白決議，解除赴中禁團令、提高公糧收購價，遭綠營批違反行政立法權力分立。國民黨團反嗆，拿不出法源依據就宣布赴中禁團令，無視國人旅遊遷徙的權利，就沒有違憲之虞嗎？大選要票就喊快樂農民，調整收購價只是遲來的公道。

國民黨團表示，解決赴中禁團令，陸委會說國人赴陸組團會有人身危險，但政府未禁止國人赴陸自由行。請問賴清德政府，國人赴陸自由行、團客是兩套標準，這不是雙標，什麼才是雙標？

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國民黨團批評，政府對國人赴陸政策邏輯錯亂，除了抗中保台騙票外，賴清德政府沒有能力與對岸理性和平溝通，拿不出法源依據下就宣布赴中禁團令，無視國人旅遊遷徙的權利，難道沒有違憲之虞嗎？不想救民生，只在政治意識形態打轉，就是現在民進黨政府執政下的悲哀。

對於民進黨團幹事長吳思瑤表示，提高公糧收購價這項決議增加政府的支出，違反預算法、財政紀律法，民進黨團支持農業部規劃中的方案。國民黨團表示，公糧收購價格十三年未調整，此次收購價格的調整，只是遲來的公道。

國民黨團表示，民進黨總統大選要農民選票的時候高喊「幸福農業、快樂農民」，如今國民黨為稻農爭取應有合理、符合當前物價的收購價格，卻迎來侵犯行政權的質疑。

國民黨團反問民進黨政府，過去八年農業部拿著大把預算找一四五○搞大內宣、圖利超思用上億預算高價買臭雞蛋，有想到辛苦在大太陽下辛苦耕種的農民嗎？政府才應該向農民好好說聲對不起。

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