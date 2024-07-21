藍白聯手》民進黨團：赴中團客解禁 公糧漲價 違權力分立

民進黨團表示，公糧收購價格調漲、解除赴中觀光禁團令等決議，已侵犯總統或行政部門的職權，違反權力分立原則。（資料照）

2024/07/21 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院本會期上週畫下句點，藍白聯手通過多項決議，但效力引發質疑。民進黨團總召柯建銘表示，根據釋字第四一九號解釋，立院決議牴觸憲法都無效；民進黨團幹事長吳思瑤則說明，公糧收購價格調漲、解除赴中觀光禁團令等決議，已侵犯總統或行政部門的職權，違反權力分立原則。

立法院休會前清倉大批議案，包括通過邀請總統赴立法院國情報告，要求立即解除赴中觀光禁團令、並優先開放中客循小三通至離島觀光，以及公糧收購價格每公斤調漲新台幣五元等決議。

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柯建銘指出，民進黨團已聲請釋憲及暫時處分，藍白卻繼續提違憲決議，剝奪憲法給總統的權力，形同向大法官說自己造成國家實質違憲侵害。民進黨團不理會這些決議，也不用提釋憲，因為依據大法官釋字第四一九號，立院決議牴觸憲法都無效。

關於赴中禁團令，吳思瑤表示，兩岸政策是總統和行政部門的職權，立委卻用立院決議凌駕其權限。這是中國不放行，並非台灣不開放，在野黨搞錯方向，還把壓力施加於自己的政府，行政部門有正當理由，無法照決議進行，也不應當遂行替中國解套。

吳思瑤說，至於公糧收購價，透過立院決議增加政府支出，已違反預算法、財政紀律法、以及憲法所賦予的行政立法權力分立。黨團支持行政部門採取規劃中的方案，來達到照顧農民的目標。

民進黨立委郭國文提醒，中國將單方面封鎖觀光資源做為外交籌碼，又對台灣施以懲獨廿二條，難道立院要承擔國人赴中的風險？若立院決議過於天馬行空，行政部門窒礙難行，也必須有所評估。

此外，藍營原提出四零三震災重建條例草案、花東快速公路建設特別條例草案，以及攸關健保點值一點一元的全民健康保險法修正草案。朝野黨團罕見達成共識，在不修法前提下，於立法院通過主決議，建議行政機關參考。

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