為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

藍白聯手》民進黨團：赴中團客解禁 公糧漲價 違權力分立

民進黨團表示，公糧收購價格調漲、解除赴中觀光禁團令等決議，已侵犯總統或行政部門的職權，違反權力分立原則。（資料照）

民進黨團表示，公糧收購價格調漲、解除赴中觀光禁團令等決議，已侵犯總統或行政部門的職權，違反權力分立原則。（資料照）

2024/07/21 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院本會期上週畫下句點，藍白聯手通過多項決議，但效力引發質疑。民進黨團總召柯建銘表示，根據釋字第四一九號解釋，立院決議牴觸憲法都無效；民進黨團幹事長吳思瑤則說明，公糧收購價格調漲、解除赴中觀光禁團令等決議，已侵犯總統或行政部門的職權，違反權力分立原則。

立法院休會前清倉大批議案，包括通過邀請總統赴立法院國情報告，要求立即解除赴中觀光禁團令、並優先開放中客循小三通至離島觀光，以及公糧收購價格每公斤調漲新台幣五元等決議。

柯建銘指出，民進黨團已聲請釋憲及暫時處分，藍白卻繼續提違憲決議，剝奪憲法給總統的權力，形同向大法官說自己造成國家實質違憲侵害。民進黨團不理會這些決議，也不用提釋憲，因為依據大法官釋字第四一九號，立院決議牴觸憲法都無效。

關於赴中禁團令，吳思瑤表示，兩岸政策是總統和行政部門的職權，立委卻用立院決議凌駕其權限。這是中國不放行，並非台灣不開放，在野黨搞錯方向，還把壓力施加於自己的政府，行政部門有正當理由，無法照決議進行，也不應當遂行替中國解套。

吳思瑤說，至於公糧收購價，透過立院決議增加政府支出，已違反預算法、財政紀律法、以及憲法所賦予的行政立法權力分立。黨團支持行政部門採取規劃中的方案，來達到照顧農民的目標。

民進黨立委郭國文提醒，中國將單方面封鎖觀光資源做為外交籌碼，又對台灣施以懲獨廿二條，難道立院要承擔國人赴中的風險？若立院決議過於天馬行空，行政部門窒礙難行，也必須有所評估。

此外，藍營原提出四零三震災重建條例草案、花東快速公路建設特別條例草案，以及攸關健保點值一點一元的全民健康保險法修正草案。朝野黨團罕見達成共識，在不修法前提下，於立法院通過主決議，建議行政機關參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
藍批綠：政府不想救民生 只在意識形態打轉
2024/07/21 05:30

藍批綠：政府不想救民生 只在意識形態打轉

桃市府趣桃Chill嗨嗨近百萬觀看 第2季《Chill桃不一樣》7/26開播

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播