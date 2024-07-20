竹北天坑案／卓冠廷秀建案鋼梁歪照 竹縣府︰是舊照 非現況

新竹縣政府表示，去年縣府命令豐邑機構把歪斜的H型鋼梁抽換補強納入搶險計畫內，且於去年九月底就全部完成。圖為當時執行搶險計畫正在置換鋼梁的檔案照。（竹縣府提供）

2024/07/20 05:30

〔記者黃美珠、陳政宇／綜合報導〕新北市議員卓冠廷前晚在臉書曬出豐采五二○工地Ｈ型鋼梁歪了的照片，新竹縣長楊文科昨強調，縣府處理竹北天坑事件始終依法定程序且落實嚴格把關，結果如何大家也看得到。縣府工務處長戴志君現勘後表示，確認卓冠廷的照片是去年搶險計畫完成前的舊照，並非現況。

豐邑機構昨天也聲明，卓冠廷所貼照片，是該建案地下室還沒完工、且遭新竹縣府長期停工時期的畫面，並非現況。

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但鄰近「大有可為」社區居民說，搶險計畫成果，專家小組會議都還沒審議通過，事實上，在最後一次專家小組會議審議搶險成果報告時，就有專家說水平鋼梁有變形，豐邑只報告換了幾支，但沒報告為何變形、做了什麼措施改善這個問題；迄今，無論是縣府或豐邑都只把話說一半。

鄰近社區居民︰搶險結果沒審議通過

戴志君指出，這分三個層次釐清，首先是整個搶險計畫是完成了，且經由社區指定的台北市土木技師公會所鑑定認可，後續該公會也持續定期到竹北提供居民們相關諮詢等服務。其次，縣府和專案小組為讓整個搶險成果有更具體的內容呈現，像鋼梁何以變形、豐邑做了哪些工法來補正等，專案小組所以要求豐邑再書面補強資料，並另尋第三方結構技師公會的鑑定報告以背書。

最後，豐邑根據前述縣府和專案小組的要求，目前正在補件階段，但不影響整個搶險工程完成且周邊道路、住家地質安全無虞的判斷。

豐邑機構則表示，地下室搶險工程在二○二三年下半年完成後，立即提送搶險總結報告，並依搶險會議中委員和居民的提議，委由兩家第三方技師公會現勘、檢測且出具報告，其中也包含社區所指定的技師公會，報告內容均表示安全無虞。

此外，楊文科因涉助豐邑復工並接受建商招待，新竹地檢署依涉貪污罪嫌起訴。立法院民眾黨團總召黃國昌昨受訪說，任何形式的貪污圖利，在台灣社會沒有辦法被容忍，楊文科必須要跟新竹縣民、特別是竹北市民交代清楚，縣府為何同意復工。

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