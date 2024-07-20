立院人士︰暫時處分約制 邀總統國情報告 只能依舊規

立法院。（資料照）

2024/07/20 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白陣營主導的國會擴權法案，憲法法庭昨做出暫時處分。立院人士指出，若藍白仍堅持邀請總統國情報告，則適用舊法規範，亦即只報告、不能進行詢答；鏡電視和進口雞蛋調查小組則必須暫停執行，或只能依據舊制調閱文件，不能擴大進行新法的授權事項。

針對暫時處分結果，立院人士盤點，包括要求總統國情報告時即問即答、禁止「反質詢」、擴張人事同意權，調查委員會或小組的權責，邀請社會上有關係人員出席聽證會，或是刑法「藐視國會罪」等相關條文，皆暫時停止適用。

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立院人士並說，立院通過邀請總統賴清德進行國情報告的決議，應回歸舊法規範，只報告、不能進行詢答；且總統府已強調，釋憲案在憲法法庭裁判前，任何憲政機關不宜採取行動。

鏡電視、進口蛋調查小組 僅限調閱文件

立院人士指出，近日先後通過的「鏡電視申設及後續弊案爭議調查專案小組」和「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」，均無法繼續往下走，或只能依據舊制，僅調閱文件、不能擴大進行新法的授權事項。立院職權行使法第四十五條及第四十七條得暫予適用修正公布前的規定，即恢復有關調閱委員會或調閱專案小組的舊法，但強制性低於擴權條文，內容也未提相關處罰。

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