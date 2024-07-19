台日海巡船 首度共同訓練

日本NHK報導，台灣海巡署與日本海上保安廳十八日在日本千葉縣房總半島的南邊海域上，進行台日首次的聯合搜索和救難等相關訓練。（圖擷取自NHK網站）

2024/07/19 05:30

NHK報導揭露 我海巡署證實巡護九號配合日方實施搜救訓練

〔駐日特派員林翠儀、記者邱俊福／綜合報導〕日本放送協會（NHK）報導，台灣海巡署與日本海上保安廳十八日在日本千葉縣房總半島的南邊海域上，進行台日首次聯合搜索和救難等相關訓練。報導指出，在中國加強海洋擴張的情況下，日本似乎希望藉此與周邊國家和地區加強合作。不過，這次聯合訓練疑因顧慮中國，所以相當低調且未公開。

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這次聯合訓練有隸屬於海保第三管區的橫濱海上保安部「相模號」（PLH03），以及台灣海巡署的「巡護九號」參加。相模號為海保「津輕型」巡邏船，全長一○五公尺、排水量三一○○噸，可搭載一架直升機。

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海巡署昨則回應說，「巡護九號」執行例行性公海巡護任務，途中配合日方共同實施搜救訓練，是基於日台交流協會與台日關係協會簽署的海難搜救備忘錄，由兩協會辦理的實務合作。

「巡護九號」六月廿一日自高雄港啟航，本月十日於東京港靠港補給燃料，預計八月十四日返台。海巡署表示，每年均配合漁業署編排二至三航次公海漁業巡護任務，並依巡護範圍及航線規劃，安排我艦船赴他國實施油、水、糧秣等整補作業，以維我艦船航行安全。

台日雖無正式外交，但二○一七年以促進交流為目的，透過台日關係協會及日台交流協會簽署了海難事故相關的搜索、救助合作備忘錄。這次的聯合訓練是雙方交流的一部分。報導引述相關人士的說法指出，這是日本首度與台灣的巡邏船舉行聯合訓練。

報導也引述專家看法，認為台日面臨共同的問題，有必要加深彼此的合作。熟悉海洋安全保障的明海大學教授小谷哲男表示，中國正在利用海巡機構威脅其他國家的主權，日本的尖閣諸島（釣魚台列嶼）和台灣的金門島等均面臨了相同的威脅。在此共同課題下，透過深化合作的關係才能更有效地應對，從這個意義來看，有必要深化合作。

小谷進一步說，至今為止，雙方幾乎沒有聯繫點，他認為相互了解非常重要，例如彼此擁有多少技能、在處理案件時如何思考，透過聯合訓練可達成共識和相互了解。

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