焦點評論》面對川普付費主義

當「川普2.0」有過半機率極可能在11月美國大選成為事實之際，國際間主要國家的政治與經濟菁英，都開始在謀算自己國家的最大利益該如何確保、甚至擴增，台灣當然也不能例外。（美聯社）

2024/07/18 05:30

記者鄒景雯／特稿

七月十三日賓州槍擊事件後，對於全球許多國家來說，四年前那段戛然而止的「川普時代」，恐怕即將重返的氣息已經愈發濃厚，當「川普2.0」有過半機率極可能在十一月美國大選成為事實之際，國際間主要國家的政治與經濟菁英，都開始在謀算自己國家的最大利益該如何確保、甚至擴增，台灣當然也不能例外。

在聲勢大漲後，川普涉及政策的發言跟著水漲船高，受到各方重視與解讀，六月二十五日他接受「彭博商業週刊」專訪的內容，在昨日刊出，其中有關是否保護台灣免遭中國入侵的提問，他答稱：They should pay us for defense，這段話，不管是翻成「他們應該付我們的軍費」或「他們應該支付我們國防費用」，甚至直白理解是「保護費」，其實都不是新鮮事，川普早就一再講過，競選時如此，他當總統時，台灣更已領教過。

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川普在商言商、美國利益優先的「氣口」，台灣還不是最五味雜陳的；至少他形容台灣很有錢，不是貶抑的姿勢，最近才警告中國若侵台，他要炸掉北京，也不是放手的態度。若講起他對歐盟主要成員國的抨擊，那才是正面對決，例如他要求歐洲提高自己的國防預算，否則美國將不再保護歐洲，甚至揚言要退出北約。四年多前歐盟與之言詞交鋒、劍拔弩張，但對川普的不滿，也不能不當回事。

經過拜登四年的緩解，包括台灣在內的各國，如今要重新回憶起川普主義的種種，肯定需要耐著性子務實面對。美國做為世界警察、國際霸權，的確為此付出龐大軍費，美國也因此得到最大利益，例如美元的唯一國際兌換貨幣地位。但民主盟邦在美國建立的秩序下獲益，這也是事實，若沒有安全的全球海空運輸，台灣要怎麼做半導體生意？因此這是一個互利的關係，具有周旋的必要。

同時，川普所觸及的議題，在世界政治局勢轉為民主與極權兩極對抗的此刻，有其不可諱言的正當性，台灣必得要在既有的基礎上，持續檢討國防支出佔GDP的比例，不僅應提出具體承諾，也要勇於要求美國比照以色列的待遇，縮短時程，優先出售最先進的軍武給我們，並提供軍事技轉，讓台灣可以擁有更多自主研發的空間，才是起碼的對等談判。

面對美國可能的政治變化，所謂遇強則強，台灣未來對美的政經交涉隊伍，很需要連帶在強韌性上顯著提升，有效地把台灣利益與美國利益綑綁在一起，以運用台灣的優勢與籌碼，做為力爭台灣利益的底氣。例如，台灣拿走美國一○○％的晶片業務？這是全球化之下，由美國主導的分工結果；美國買到便宜又優質的晶片之餘，這些年早也在著手「美國製造」，結果呢？更加證實台灣是世界不可或缺的關鍵拼圖。這不該是拿來鬥嘴鼓的材料。

經驗告訴我們，在前一個川普時代，與其緊盯川普，不如掌握整個川普團隊，比較切合實際；今後若再有川普第二任期，在副手由范斯出爐後，模式想必也相差不遠，台灣提早因應，可做出最好的準備。

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