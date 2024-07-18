朱立倫：中華民國要自立自強

國民黨主席朱立倫昨表示，國民黨以審慎、客觀態度面對此次美國總統大選，最重要的是中華民國要自立自強。（記者甘孟霖攝）

2024/07/18 05:30

〔記者劉宛琳、甘孟霖／台北報導〕美國前總統、共和黨總統候選人川普日前接受彭博專訪時直言，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。國民黨主席朱立倫昨表示，國民黨以審慎、客觀態度面對此次美國總統大選，最重要的是中華民國要自立自強，自己要把國防穩定，在兩岸關係上也要能溝通對話，希望透過和平交流減少衝突機會。

立法院副院長江啟臣表示，川普若當選美國總統，勢必會更加落實川普在四年前所主張的美國優先政策，台灣要提早來因應。

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江啟臣：川普若當選 會更加落實美國優先

江啟臣說，從川普過去的對外政策，比較像是一般的商人從政。川普這種模式很直接、很實際，也很現實，川普的說法也透露出自己如何看待美國和其他國家之間，在安全、經貿上的關係，一切都是回歸到美國自己本身的國家利益。

江表示，當川普的主張是美國優先，在這個狀況下，和其他國家之間合作所產生的成本，大家要共同來分擔。以往美國的對外政策會用很多的價值面向，某種程度上掩蓋掉一些價格，但川普都是不吝於把價格直接搬上檯面來。

江啟臣說，在經過美國總統拜登的任期過後，如果接下來川普當選美國總統，那勢必會更加落實川普在四年前所主張的美國優先政策。大家可能也會擔心貿易的保護、孤立主義是否會再崛起，崛起後對全球經濟、供應鏈及美中台三邊的影響都是台灣要提早來做因應和準備的。

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