立院下月擬開臨時會 聚焦人事案、選罷法

立法院前天第一會期最後一天清倉法案，挑燈夜戰到近12時散會，行政院長卓榮泰率領閣員到場向立委致意。（記者田裕華攝）

2024/07/18 05:30

綠營籲重大民生議案為優先 藍營質疑「有非開不可的理由嗎」

〔記者謝君臨、陳昀、劉宛琳、李文馨、林哲遠／台北報導〕立法院第一會期七月十六日休會，朝野黨團擬於八月中下旬召開臨時會，民進黨團主張人事同意權不能拖，包括國家通訊傳播委員會（NCC）委員與考試院人事案；國民黨團則意圖處理已逕付二讀、提高罷免難度的「公職人員選舉罷免法修正草案」。民進黨團呼籲，臨時會是以重大民生議案為優先，若藍白要優先處理高度政治性的議案，真的要顧及社會觀感。

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兼任民進黨主席的賴清德總統昨在中常會表示，感謝立院黨團不畏困難、團結作戰，守護憲政，為國家發展持續努力，通過多項攸關民眾權益的立法、修法，包含「兒童及少年性剝削防制條例」、打詐法案等，盼朝野共同努力推展各項社會發展和國家進步的重要議題。黨秘書長林右昌也說，黨中央將協助整理立法成果並加強論述。

對於臨時會議程，民進黨團幹事長吳思瑤表示，人事同意權不能拖，不能延宕試委任用，也不能癱瘓NCC，當然希望優先處理；藍白看來應該會把選罷法列入，但以往臨時會多處理重大民生議案，若藍白將政治議題做為優先事項，這帶給社會是對立或正面的？吳說，臨時會應該會落在八月中下旬。

國民黨團決策圈傾向在八月十六至卅日召開臨時會，為期兩週，主要處理選罷法。至於是否有其他重要法案要處理，黨內還在盤點，臨時會前也會再與民進黨、民眾黨團協商要處理哪些案子。

國民黨團質疑，有關臨時會時程，「有什麼非開不可的理由嗎？應該是執政的民進黨團提出，在野陣營不用搶著當煞車皮或加速器。」

民眾黨團籲藍綠儘早安排

民眾黨團總召黃國昌表示，臨時會並非席次最少的小黨能決定，他呼籲藍綠兩黨，若能儘早安排臨時會，就能早日處理相關議案與人事同意權案。

立法院院會前天清倉法案，挑燈夜戰到近十二時才宣布散會。立法院長韓國瑜說，本會期一共通過五十五個議案，包含法律案四十案、條約案三案、覆議案兩案、其他議案十案。行政院長卓榮泰前晚也到場向朝野立委致意、合影。

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