楊兆麟千萬交保 今四度開羈押庭

前台塑集團總管理處總經理楊兆麟，再發回更裁。（資料照）

2024/07/18 05:30

〔記者張文川、余瑞仁／綜合報導〕桃園地檢署偵辦前桃園市長鄭文燦捲入「變更林口特定區計畫─工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）自辦市地重劃弊案，主導重劃案的八十八歲前台塑集團總管理處總經理楊兆麟被檢方聲押禁見，桃園地院法官本月十二日更裁維持一千萬元交保，檢方第三度抗告成功。高等法院昨認為，桃院未說清楚為何楊沒有勾串的疑慮，且辯護律師一併受到附加的強制命令也不妥當，裁定撤銷發回桃院，進入更三裁。桃園地院表示，昨晚完成分案，法官閱卷後決定今天下午二時第四度開羈押庭。

桃院十二日裁定楊兆麟以一千萬元交保，限制住居、出海、出境，偵查期間應遵守法庭指示，除了與辯護律師彼此之間，均不得與其他任何第三人直接、間接討論本案涉嫌的犯罪情節，也不得對外透露相關偵查內容，楊也不得直接、間接接觸案卷中的涉案共犯或證人。

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高院昨日裁定指出，楊兆麟涉犯刑法詐欺取財罪、貪污治罪條例之不違背職務行為行賄罪，嫌疑重大，除有逃亡之虞，是否如桃院認為沒有串證及滅證之虞，尚非沒有疑慮。桃院所附的命令條件中，將辯護人也納入規範的對象，也有不當。

此外，依楊涉案情節，以及個人背景環境，桃院僅諭知裁定一千萬元具保，金額是否相當、是否符合比例原則，也有疑問，認定檢察官抗告有理，撤銷發回桃院更裁。

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