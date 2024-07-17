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第十屆「太平洋島國高峰會」 帛琉總統：中國施壓力道 達新層級

帛琉總統惠恕仁在東京舉辦的第十屆「太平洋島國高峰會」場邊接受訪問時表示，中國對帛琉施加的壓力已達到新的層次。（資料照）

帛琉總統惠恕仁在東京舉辦的第十屆「太平洋島國高峰會」場邊接受訪問時表示，中國對帛琉施加的壓力已達到新的層次。（資料照）

2024/07/17 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕台灣邦交國及美國西太平洋重要盟友之一帛琉，近期頻繁承受中國巨大壓力，包括來自中國的網路攻擊，以及代表團出席澳門活動遭拒絕入境。帛琉總統惠恕仁在東京舉辦的第十屆「太平洋島國高峰會」場邊接受「日經亞洲」訪問時表示，中國對帛琉施加的壓力已達到新的層次。

移民系統 疑遭中國駭客干擾攻擊

帛琉政府三月遭遇重大勒索病毒攻擊，大量政府文件遭竊並外流到暗網（Dark Web），專家追蹤攻擊來自中國，內容涵蓋美國在帛琉的軍事部署、日本海上自衛隊船艦人員名單，以及台帛互動、通訊等細節。

惠恕仁提到，本月稍早又有針對海關及邊境保護系統的駭客攻擊，意圖似乎是干擾遊客到訪，所幸帛琉近來接受盟友美國、台灣、日本和澳洲的協助更新系統，沒有讓駭客得逞。雖然無法完全肯定試圖干擾移民系統的行為與中國有關，「但看來確實如此」。

代表團出席澳門活動 也遭拒入境

惠恕仁還談到另一起中國施壓案例：帛琉代表團五月準備前往澳門參加國際旅行社會議時，被告知帛琉因與台灣維持外交關係，遭當局拒發簽證，「這是我們前所未見的情況」。

二○一七年中國對帛琉發布旅遊禁令，導致該國旅客人數驟降。惠恕仁說，中國近期再以安全考量為由，對帛琉發佈旅遊警示，當局已在拓展市場多元性，避免過度依賴中國旅客，包括開闢與澳洲新直航航線、增加台灣航班，也可能恢復與日本直接往來。

惠恕仁表示，中國觀光客仍是帛琉第一大觀光客源，對此他們心存感激，「但我們也明白，他們（中國）有將此武器化的傾向」。帛琉將於十一月舉行總統及國會選舉，計畫連任的惠恕仁認為，中國理所當然會增加對帛琉的壓力。

中國近年積極在太平洋地區發展影響力，包括與索羅門群島簽訂維安警務協議，促使美國、日本和澳洲加強與區域國家的夥伴關係，反制中國勢力擴張。

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