新住民基本法 藍白反悔 改專法名稱

立法院院會昨挑燈夜戰，在深夜三讀通過新住民專法，藍白挾人數優勢表決，確定法案名稱訂為「新住民基本法」。（記者田裕華攝）

2024/07/17 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會昨挑燈夜戰，在深夜三讀通過新住民專法，藍白挾著人數優勢表決，確定法案名稱訂為「新住民基本法」，而非協商達成共識的「新住民權益保障法」；不過針對民眾黨團所提的爭議條款「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」，民進黨團與國民黨團皆支持行政院版，最後爭議條文並未入法。

立院挑燈夜戰 深夜三讀通過

三讀條文明定，本法主管機關為內政部；內政部應設置新住民事務專責中央三級機關，以統籌規劃、研究、諮詢、協調、推動、促進新住民就學、就業、培力、關懷協助及多元服務。

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朝野本會期多次協商，但雙方就法案名稱、保障對象、專責機構如何設置等關鍵條文出現分歧，雖十三日朝野對於法案名稱訂為「新住民權益保障法」取得共識，不過因綠營質疑民眾黨立委麥玉珍偷渡中配可縮短取得身分證年限的條款，民眾黨團認為遭「抹紅」，宣布撤簽協商結論。

國民黨、民眾黨昨提出的修正動議，主張法案名稱訂為「新住民基本法」；在立法目的部份，民眾黨版本更明定，「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」。不過，民進黨團與國民黨團皆支持行政院版，最後通過條文內容為：「為落實憲法保障多元文化精神，保障新住民基本權益，協助其融入我國社會，建立共存共榮之族群關係，特制定本法」。

針對法案名稱改為基本法，民進黨立委蘇巧慧發言表示，新住民專法若用基本法架構處理，在法律解釋上，基本法優於一般法，往後這部新住民基本法位階，將架空陸委會和現行「兩岸人民關係條例」，未來法律競合要如何處理？

另，法案擴大新住民定義，包含各國來台居留的婚姻移民、專業人士、技術移民和投資移民，保障對象擴及新住民子女。

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