焦點評論》從懼怕到打壓民意

當國民黨政治人物一再幹出這些與人民作對的膽大妄為時，我們不免要用朱立倫的原句質問朱主席：難道人民不能說話、不能反對嗎？（資料照）

2024/07/16 05:30

記者鄒景雯／特稿

國民黨主席朱立倫最近有一段公開談話相當有意思，他說：「用民進黨派的大法官說我們違憲，和人民的觀念不一樣，難道百姓不能說話、不能反對嗎？」做為大半輩子從政的政黨菁英，選擇以民粹語言扭曲憲政運作，不值一評，不過其標榜「人民」的立場，頗為引人興趣；既言人民，必定要高度維護人民權益、充分尊重民意展示，可不能言不由衷，甚至倒行逆施。

國民黨實然如何？有如朱主席所言把人民置於上位嗎？恐怕剛好相反。罷免民選首長與民意代表是憲法所保障的直接民權，自一九七五年草擬入法，幾經變革，不論是一九八○、一九九一、一九九四年的立法或修正，都是在選舉前即提出，且包括提議門檻、連署門檻、通過門檻，多半是一路下修，換言之是給予人民強制政客退場更大的權利。惟二○一六年是在總統與立委選後的年底修法，但是將提議門檻由二％降為一％，連署門檻從十三％減為十％，罷免通過門檻自雙二分之一，改為同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，當時的朝野輿論亦未有太大負面反應。

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然而二○二四年的國民黨一反常態，自二月新國會組成後未久，即甘冒大不韙，百般朝再修選罷法提高罷免門檻方向推動，七月十二日，國民黨果然聯手民眾黨，將罷免連署須附身分證影本的草案，從報告事項抽出逕付二讀，增加罷免難度至此圖窮匕見。值此之際，國民黨籍的基隆市長正面臨民間罷免完成二階段連署的強大壓力，同時國民黨多位立委由於這段時間在國會用力擴權，明年二月之後也面臨是否招致選民檢視的無形恐懼，這個時間點與動機極其不當，然國民黨硬是赤裸裸的公然表露他們對於民意反噬的害怕，進而不惜對人民行使罷免權設置障礙。

光「懼怕」不足以說明國民黨的所作所為，國民黨第二步就是著手「打壓」民意的表現，基隆正是他們的練兵場。昨天，基隆市選委會宣稱它們以雙掛號寄出「查詢單」給連署民眾，如果當事人沒有回函、沒有說明，沒有在一定期限內寄回，都視為是連署無效，並且傳出透過里長登門拜訪「詢問」里民，要求「填寫」查詢個資是否遭盜用的申請文件，此舉，不但洩漏它們對謝國樑完全沒有信心，因此創造出我國實施罷免制度以來聞所未聞的行徑，而且更涉及公務員濫權，針對人民自由表意的限制與侵害，可謂台灣民主化以來的嚴重退步，全國人民都必須給予最大的關切。

當國民黨政治人物一再幹出這些與人民作對的膽大妄為時，我們不免要用朱立倫的原句質問朱主席：難道人民不能說話、不能反對嗎？

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