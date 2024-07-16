自由日日shoot》9種查詢回覆狀況 視為無效連署 民團轟基市選委會 謝國樑打手

公民團體「拆樑行動」發言人李晏蓉指出，若基市選委會有膽直接剔除掉13000份連署書，導致第二階段罷免連署不成立，她不禁質疑基市選委會到底是不是中立的行政機關，還是國民黨與謝國樑的打手。（記者俞肇福攝）

2024/07/16 05:30

〔記者俞肇福、林哲遠／綜合報導〕中央選舉委員會與基隆市選舉委員會，對於查對罷免基隆市長謝國樑連署書的有效、無效標準，雙方看法不同，基隆市選委會昨天決議，如果查詢函出現九種狀況將予以刪除（認定是無效連署）；對此，公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉批評說，基隆市選委會如果「有膽直接剔除」一萬三千份連署書，導致第二階段罷免連署不成立，更讓人質疑行政機關的中立性，難道是國民黨與謝國樑的打手？

綠議員：謝國樑任命的政務官應迴避

民進黨基隆市議員張之豪指責說，基隆市選委會的決議有違反行政中立之虞，難道這是基隆市府的「奧步」？議員許睿慈則強調，此次罷免案，基隆市選委會不尊重也不配合中選會，選委會主委方定安是市府秘書長，總幹事是民政處長張淵翔，張淵翔是謝國樑任命的政務官，與首長同進退，如果謝被罷免，所有政務官要一併解職。她要求謝國樑任命的政務官理應迴避，以防影響選務中立，剝奪市民的罷免權利。

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中選會：須依法行政 採標準一致做法

中選會昨強調，基隆市選委會須依法行政，且應與各地選委會相關前例採標準一致的做法，以維選務中立。選委會得依規定寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章，並綜合其他事實認定連署人名冊是否偽造，不得僅因當事人未回覆，即做為連署人名冊予以刪除事由。

中選會指出，依公職人員選罷法規定，縣市長之選舉、罷免，是由中選會依法主管並指揮監督縣市選委會辦理，各地選委會有遵照辦理的法定義務。且基隆市選委會依法為中選會所屬機關，應受中選會之指揮監督，遵照法令辦理選務。

對於基隆市選委會指疑似「同一筆跡代簽或偽刻印章等涉嫌偽造情事」，李晏蓉澄清說，連署過程都堅持要本人填寫，但有少部分年長或手腳不便的民眾，因為書寫不方便才由他人代填資料，但簽名欄位一定是本人簽名或蓋章。

李晏蓉指出，基隆市選委會做出「未回函就直接剔除」的全台首例，讓人深感荒唐，查對責任應由主管機關積極進行，而非消極要求人民回應，填寫連署書已確實代表罷免的意願；難道連署人沒有居住在戶籍地、或剛好暫時離開戶籍地的基隆人民，就要被剝奪罷免市長的權利嗎？

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