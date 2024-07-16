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馬紹爾國會議長見賴總統：全力挺台參與聯合國組織

總統賴清德昨日上午在總統府接見馬紹爾群島共和國國會議長魏斯，雙方握手致意。（中央社）

總統賴清德昨日上午在總統府接見馬紹爾群島共和國國會議長魏斯，雙方握手致意。（中央社）

2024/07/16 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕馬紹爾群島共和國國會議長瓦西，上任後首次率團訪台，瓦西昨會見賴清德總統時表示，馬國國會全力支持台灣參與聯合國相關組織，相信台灣的參與，將進一步加強全球合作，促進世界和平與穩定；賴總統也感謝馬國國會接連通過決議，支持台灣國際參與、深化兩國邦誼，期待持續擴大各領域合作交流。

賴清德表示，這個月「台馬教育合作備忘錄」已完成簽署，兩國將擴大教育、體育等方面的交流。馬國國會今年四月接連通過決議，支持台灣的國際參與及深化兩國邦誼；上月馬國舉辦密克羅尼西亞運動會，台灣也大力支持，期待兩國邦誼更上層樓。

瓦西指出，馬紹爾群島國會近期一致通過兩項決議，彰顯對兩國關係的重視。首先是紀念台灣與馬紹爾群島共和國建交廿六週年，兩國邦誼建基於相互尊重、合作，以及民主、自由與法治等共享價值；第二是肯定台灣對馬紹爾群島政府及人民堅定不移的支持，在醫療衛生、教育、基礎建設及農業等各領域提供協助。

瓦西表示，馬紹爾群島國會全力支持台灣參與包括聯合國氣候變化綱要公約、國際民航組織、世界衛生組織及國際刑警組織等聯合國相關組織。台灣參與這些國際組織將進一步加強全球合作，促進世界和平與穩定。

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