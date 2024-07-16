俞大㵢800萬公帑買家具？ 外交部：是139萬

駐美代表俞大㵢上月被爆料花費八百萬元公帑購買奢華家具。外交部昨答覆立委書面質詢的報告指出，駐館職務宿舍實際購置費支出為四萬二九一九．四四美元（約一三九萬四八八二新台幣），並無報導所稱高達新台幣八百萬元之花費。圖為俞大㵢今年二月在華府雙橡園接受美媒專訪。（駐美代表處提供）

2024/07/16 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕駐美代表俞大㵢上月被爆料花費八百萬元公帑購買奢華家具。外交部昨答覆立委書面質詢的報告指出，駐館職務宿舍實際購置費支出為四萬二九一九．四四美元（約一三九萬四八八二新台幣），並無報導所稱高達新台幣八百萬元之花費。

「已改進採購程序 加強管控」

週刊上月爆料，俞大㵢任內購置九十六萬元奢華沙發、兩張廿五萬元的床，總共花費八百萬公帑；但調查報告指出，實際支出為沙發四十二萬元、床一．八萬元。

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外交部表示，已檢討改進相關採購程序並作為外館採購的依循規範，分別就「外館申請」及「本部審核」兩部分，透過比價機制與分層核定，加強經費支用管控機制。

另外，針對俞大㵢夫人遭控不當使用公務車，使喚駐館人員。調查報告指出，俞大㵢自今年二月起著手進行職務宿舍安頓與整修工作，為加速整修進度，夫人在俞的授意下，曾與美處人員共赴商店選購公務用品。外交部表示，為避免外界誤解或遭扭曲，爾後美處職務宿舍相關之公務採購，均將由承辦同仁全權負責。

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