自由日日shoot》立委赴中納管 被擋11次 藍白聯手 程委會如「太上委員會」

針對民進黨立委沈伯洋等人所提立委赴中納管的「兩岸人民關係條例修正草案」，在程序委員會屢遭藍白聯手封殺。（資料照）

2024/07/15 05:30

〔記者謝君臨、林欣漢／台北報導〕民進黨立委沈伯洋等人所提「立委赴中納管」修法，於十二日立法院院會再遭封殺，退回程序委員會；該案在院會、程委會已被退回共計十一次，其中多在程委會就被擋；在藍白聯手下，程委會已淪為「太上委員會」。立院民進黨團書記長莊瑞雄痛批，藍白嘴巴說著「國會改革」，所作所為卻讓整個立法院大倒退，應受全民譴責。

藍：綠惡意曲解 讓人看笑話

國民黨團回應，套一句民進黨政府最愛講的話，這就是違憲的修法，程序委員會當然能夠做審查，否則為何要有政黨的代表及表決？直接提出來通過就好。民進黨團不要自己不懂法令，又惡意的曲解與胡亂解釋，只會讓別人看笑話。

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新國會三黨不過半，程委會藍綠陣營分庭抗禮，各擁九席，僅有一席的白營成為左右議案能否順利排入議程的關鍵。在藍白合流下，執政黨立委所提「台灣地區與大陸地區人民關係條例第九條及第九十一條條文修正草案」，分別在程委會、院會被擋七次、四次；政院所提國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案則分別在程委會、院會被擋六次、二次，十二日才終於付委待審。

綠斥藍白：每個版本都不給過

對於藍白所提「暫緩列案」理由，沈伯洋表示，他們表面上會說這個法律定得不夠清楚等，但從來不是程委會的理由；程委會只能看連署人數夠不夠、修法理由有沒有寫等，只能做形式審查，但藍白都在做實質審查，理由都是假的、且不夠充分，就像過去擋軍購案的方式復辟。他說，「我們有其他委員做了修改，現在有多個版本，但他們卻說我們沒修，表示他們根本沒看內容，每個版本都不給過。」

沈伯洋認為，藍白的目標是「立委去中國一定不能被管制」，因為藍白知道他們和中國交流變多，透明化、檯面化會出問題。

至於NCC人事案，沈伯洋指出，藍白不想實質審查，所以都在程委會擋下，實質侵害行政院的提名權，立院有同意權，但藍白之前完全不處理，在立法機制上是不正常的事。

莊瑞雄表示，國會改革很大意義，在程委會各政黨彼此不擋案，所有議案只要程序完備，就放行到委員會討論，怎麼會利用多數讓議案連進入委員會審查的機會都沒有？非常荒唐。藍白立委嘴巴一直談國會改革，卻在程委會不斷擋案，尤其是涉及兩岸、國安議題，是整個立院的大倒退。

國民黨團則表示，當初在NCC審查的時候就一直強調，責任政治就是要由現在的行政院長提名，無論是新提人選或者是為原本的人選來背書，而行政院長卓榮泰直到七月九日才鬆口說願意提出這樣的人選，所以過去這將近兩個月都是行政院在拖延時間，根本不是立法院的責任，民進黨團請不要畫錯重點自我矮化。

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