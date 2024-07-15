解嚴今屆37週年 推轉型正義 賴關切政治檔案解密

中正紀念堂國軍儀隊操演即日起也將從蔣介石銅像大廳移至民主大道前方，立委林宜瑾表示，這是轉型正義很重要的一環。（中央社）

2024/07/15 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕今天是解嚴紀念日卅七週年，雖然促進轉型正義委員會已經解散，轉型正義腳步仍未停止。賴清德總統今將前往過去關押政治犯的原國防部台灣軍人監獄（現為國發會檔案管理局）視察政治檔案開放應用情形，並公開責成行政院長卓榮泰帶領各部會積極推動轉型正義，守護得來不易的民主憲政。

今偕卓揆等人 視察檔案管理局

賴清德將偕卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、內政部長劉世芳等人前往視察。據掌握，針對受難者與家屬的平反、賠償和照顧、不義遺址的保存活化、轉型正義教育的落實等轉型正義工作，賴清德將公開責成卓揆持續帶領各部會積極推動，期盼社會各界一起守護得來不易的民主憲政，讓台灣的民主永續發展。

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賴清德也將關心政治檔案整理進度，並重申台灣得來不易的民主自由，是前人篳路藍縷、民主前輩犧牲奉獻的成果，每個人都必須珍惜、守護，也是他作為總統的責任和使命。

知情人士說，政治檔案是還原歷史真相的重要依據，也是許多前輩用生命寫下的民主和自由價值，檔案的解密以及監控類檔案的開放，才能讓社會真正地相互理解、走向和解。

另外，中正紀念堂國軍儀隊操演即日起也將從蔣介石銅像大廳移至民主大道前方。立法院教文委員會召委、民進黨立委林宜瑾表示，過去三軍儀隊在堂體留守，某種程度是在守護威權獨裁者，雖然能撤離會更好，但轉型正義是循序漸進，移至民主大道前方也代表對國家的效忠，能有進展都值得給予肯定。她認為，政治檔案的揭露才能對歷史和當事人有所交代，也是轉型正義很重要的一環。

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