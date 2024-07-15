川普遇襲 我朝野同聲譴責暴力

總統賴清德在X平台推文，向川普表達誠摯慰問。 （取自賴清德X平台）

2024/07/15 05:30

〔記者陳昀、董冠怡、林哲遠、黃靖媗／綜合報導〕美國前總統川普美國時間十三日在賓夕法尼亞州選舉造勢場合遇襲受傷，總統賴清德、國民黨主席朱立倫等朝野政治領袖均表達慰問，並一致譴責暴力，強調民主社會無法接受。

賴推文表達慰問

賴清德以英文在Ｘ平台發布推文說，他要向美國川普前總統表達誠摯的關心，祈禱他迅速康復；任何形式的政治暴力，在我們的民主社會中都無法被接受，賴同時也向這次攻擊事件受到影響的所有受害者，致上誠摯的慰問。

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總統府發言人郭雅慧說，總統第一時間已委請外交部長林佳龍致電美國在台協會（AIT）台北辦事處，向處長谷立言表達關心；台灣會持續與理念相近的民主國家，攜手維護以規則為基礎的國際秩序，並與國際社會共同團結支持民主，持續為世界貢獻良善力量。

朱立倫昨天出席「第三波民主改革─國會改革說明會」新北板橋場。對於川普遭受槍擊，朱受訪表示，國民黨第一時間已表達慰問，希望川普一切平安、順利過關，同時譴責暴力行為，任何民主國家、社會絕不容許發生此等事情。

朱表示，今天起一連四天為美國共和黨全國代表大會，屆時川普將接受黨內提名為總統候選人，國民黨代表團昨天已出發前往，除了向共和黨表達關心，也會持續加深台美之間的深厚情誼。

民眾黨國際部主任、發言人林子宇表示，政治應當是理性對話和民主包容的舞台，不應容許任何形式的暴力威脅，破壞此基本原則。

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