美議員：中國懲獨新規 威脅區域和平

美國聯邦眾議院跨黨派「國會台灣連線」四名共同主席，十二日發表聯合聲明，譴責中國日前發布「懲治台獨」新規，是對區域和平穩定的重大威脅，也將引發和中國交流的寒蟬效應。圖為共同主席、民主黨籍眾議員貝拉（Ami Bera）。 （取自Congressman Ami Bera臉書）

2024/07/14 05:30

眾院「台灣連線」四共同主席 抨擊北京製造寒蟬效應

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院跨黨派「國會台灣連線」四名共同主席，十二日發表聯合聲明，譴責中國日前發布「懲治台獨」新規，是對區域和平穩定的重大威脅，也將引發和中國交流的寒蟬效應。

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美國國會繼續與台灣站在一起

民主黨籍眾議員貝拉（Ami Bera）、康諾里（Gerald Connolly）和共和黨籍議員巴爾（Andy Barr）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）在十二日的聲明中表示，強烈譴責中國近期發布的這份新規，「北京這項升級舉動，代表對該區域和平穩定的重大威脅」；「這份方針將在與中國交流方面，造成嚴重寒蟬效應，是破壞兩岸關係穩定的政策方針，在台灣面對愈加好戰和危險的中國之際，美國國會台灣連線將繼續與我們的關鍵民主夥伴台灣站在一起」。

中國政府上月公布的關於依法懲治台獨份子分裂、煽動分裂國家犯罪「廿二條意見」，定義反分裂國家法和刑法、刑事訴訟法追究台獨份子刑責的規範，對於被認定「對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣者」，可以判處死刑，相關「犯罪」可缺席審判，並終身追責。

美國國務院上月已譴責中國這項新規「破壞台海穩定」，國務院主管東亞和太平洋事務助理國務卿康達在國會聽證會上也表示，北京以令人擔憂的方式，推動中國法律、法規在境外適用，顯然是為了恐嚇，讓民眾不敢坦率討論對兩岸情勢的看法，將對兩岸對話和互動造成寒蟬效應。

籲國際社會共同譴責中國行徑

貝拉等人在聲明中說，將持續反對北京進一步孤立或威脅台灣、恫嚇其鄰邦的企圖，也呼籲國際社會一起共同譴責中國的行徑，支持安全、自由和民主的台灣，並且強化致力於維護印太地區和平與穩定。

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