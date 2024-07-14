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掌握與國外或中國人士接觸 涉密人員出境返台 須7天內通報

法務部日前公告「國家機密保護法涉密人員出境返台通報表」，自即日起生效。（資料照）

法務部日前公告「國家機密保護法涉密人員出境返台通報表」，自即日起生效。（資料照）

2024/07/14 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕法務部日前公告「國家機密保護法涉密人員出境返台通報表」，自即日起生效，無論是到國外或中國的涉密人員，返台後都必須在七個工作日內向原任職機關通報，以掌握其與國外或中國人士接觸、聯繫情形，未依規定通報者，最重可罰十萬元。

未依規定通報者 最重罰10萬

「國家機密保護法」去年底三讀修正，包括國家機密核定人員、辦理國家機密事項業務人員、退離職或移交國家機密未滿三年者，應返台後七個工作日內，向原服務機關或委託機關通報，否則可處二萬元以上十萬元以下罰鍰。

官員解釋，「國家機密保護法」原規定，涉密人員出境僅需提出申請，也就是經原服務機關核准後，於出境日的五個工作日前，將名冊送內政部移民署，若未經核准擅自出國或到未核准地區者，可處二年以下有期徒刑、併科二十萬元以下罰金。去年底修法後，除出境申請，返台七天內須據實通報，相關規定自今年七月九日起實施。

直轄市長赴中返台 通報政院

官員說，根據「兩岸人民關係條例」第九條規定，赴中返台後，直轄市長應向行政院、縣市長應向內政部、其餘機關首長應向上一級機關通報。若涉密人員赴中，除要填報「赴中人員返台通報表」，也需填報「涉密人員出境返台通報表」。

「涉密人員出境返台通報表」應通報事項有十三點，包括是否遭刺探國家與公務機密、莫名遭盤查身分、詢問任職或受委託工作事項、遭遇羈押逮捕或限制行動、遭遇被竊或搶劫、與原申報接觸對象以外人士接觸、遭不當招待或贈送物品、要求進一步聯繫外國或中國人士、參加行程以外活動等。

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