藍白封殺立委赴中納管 綠委怒嗆黃國昌

藍白挾席次優勢封殺立委赴中納管等提案，民進黨立委吳秉叡直衝民眾黨團座位旁痛批，要求說明退案理由。（記者羅沛德攝）

2024/07/13 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院本會期進入尾聲，民進黨團在昨天院會提議增列報告事項，包括十一位民進黨立委分別提出攸關立委赴中納管的兩岸人民關係條例修正草案，但民眾黨團提議將全數提案退回程序委員會，藍白挾席次優勢成功封殺。朝野席間爆發激烈口角，民進黨立委吳秉叡及沈伯洋等人痛批民眾黨團，並要求說明退案理由。

沈伯洋今年四月擬具「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第九條及第九十一條條文修正草案」，將立委、直轄市以及縣市議員等人納入國安管制人員範圍，需取得主管機關許可始得赴中國；國安管制人員與中港澳特定對象接觸者，應申報接觸來往情形及內容。該草案屢在程委會遭擋下。

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為突破藍白兩黨在程委會的封鎖，民進黨團昨在院會提議增列報告事項，自第二案到第十二案皆為黨籍立委所提「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第九條及第九十一條條文修正草案」，民眾黨團則一一要求退回程委會。經表決，藍白兩黨立委挾席次多數，連續將前述十一案退回。

吳秉叡暴怒：要給個理由吧

提案的吳秉叡當場暴怒，直衝民眾黨團座位旁痛批，「退什麼案子，要給個理由吧」；沈伯洋也不斷質問民眾黨團，「到底為什麼擋」、「到委員會討論都不行喔」。其他民進黨立委亦紛紛嗆聲，「黃國昌不要躲」、「當傅崐萁打手」。

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