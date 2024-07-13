「分裂國家罪」中國國台辦提四具體樣態

國台辦發言人陳斌華昨提出分裂國家罪包括四項具體情形。（資料照，翻攝自直播）

2024/07/13 05:30

〔政治中心／綜合報導〕中國國台辦昨提出「分裂國家罪」四項具體情形，宣稱司法文件嚴格依法制定，懲治物件精準，不針對、不涉及廣大台灣同胞，但又強調，在教育、文化、歷史、新聞傳媒領域改變「台灣是中國一部分」，以及打壓支持兩岸關係和平發展和國家統一的政黨、團體和人員都入罪。

國台辦發言人陳斌華昨提出分裂國家罪包括四項具體情形，分別為：一、發起、建立「台獨」分裂組織，策劃、制定「台獨」分裂行動綱領、計畫、方案，指揮「台獨」分裂組織成員或者其他人員實施分裂國家、破壞國家統一活動的情形。二、透過制定、修改、解釋、廢止「台灣地區」有關規定或公民投票等方式，圖謀改變「台灣是中國一部分」法律地位的情形。

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陳斌華接著說，三、透過推動台灣加入僅限主權國家參加的國際組織或對外進行官方往來、軍事聯繫等方式，圖謀在國際社會製造「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」的情形。四、利用職權在教育、文化、歷史、新聞傳媒等領域大肆歪曲、竄改「台灣是中國一部分」的事實，或打壓支持兩岸關係和平發展和國家統一的政黨、團體、人員的情形。

打壓支持統一的都入罪

陳斌華說，台灣任何政黨、團體、人員，只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，與大陸交流、交往都不存在障礙。他又稱，越來越多的台灣同胞，以各種方式明確表示不願「被台獨」，以實際行動與「台獨」頑固份子劃清界線。近期兩岸各領域交流精彩紛呈、高潮迭起，是對民進黨當局抹黑污蔑最有力回擊。

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