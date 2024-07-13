藍白強推選罷法逕付二讀 綠：反對鳥籠罷免

立法院院會昨日上演表決大戰，藍白聯手將選罷法修正草案逕付二讀。民進黨立委於議場高舉標語，抗議藍白鳥籠罷免、沒收民權。（記者羅沛德攝）

2024/07/13 05:30

在野席次優勢表決通過

〔記者陳政宇、劉宛琳、林欣漢／台北報導〕立法院院會昨日上演表決大戰，國民黨團將罷免連署須附身分證影本的「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」，從報告事項抽出逕付二讀，民進黨團質疑該案將提高罷免難度、要求退回程序委員會。經表決，藍白挾席次優勢將草案逕付二讀，民進黨立委則在議場高喊「反對鳥籠罷免、反對沒收民權」表達抗議。

進入一個月協商冷凍期

立法院定十六日休會，院長韓國瑜昨召集黨團協商，十五日將加開院會；須待表決議案，均於十六日集中處理。至於逕付二讀的選罷法修法，將進入一個月協商冷凍期，若立法院於八月召開臨時會，藍白兩黨預計將聯手推動這項提高罷免難度的修法過關。

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根據國民黨立委許宇甄所提草案，明定罷免連署須附國民身分證影本，以避免假冒事件，若利用他人個人資料連署，處五年以下有期徒刑、拘役或處新台幣一百萬元以下罰鍰。國民黨團總召傅崐萁的版本則增訂，罷免連署須附身分證正反面影本，並填具發證日期，選委會查核時應刪除沒附影本、沒填發證日的連署人。

對於上述兩案，民進黨團皆表達反對、提議退回程委會；國民黨團則主張逕付二讀。經表決，藍白兩黨立委再度聯手，以人數優勢順利將草案逕付二讀。朝野立委在議場內隔空叫陣，民進黨立委高呼「反對鳥籠罷免、反對沒收民權、反對逕付二讀」。

綠：詐騙集團會很開心

民進黨團幹事長吳思瑤受訪直指，國民黨根本是沒收人民罷免權，且詐騙集團可能會非常開心，因為能藉由罷免連署階段，遂行可能的詐騙行為，而民眾基於防範詐騙，未來投入罷免連署的意願將相對降低。國民黨跳過委員會審查程序，「要坐快車救基隆市長謝國樑」，意圖在臨時會強行輾壓，藍白聯手合謀破壞台灣民主。

藍：並未提高罷免門檻

國民黨團回應，兩項提案皆是補正罷免制度的漏洞，杜絕特定有心人士之大量抄寫、死人連署、拿名冊抄寫個資等行為，「此次提案並未提高罷免門檻，國民黨團再次公開提案以昭公信」。

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