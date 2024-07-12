《焦點評論》藍白違憲原形畢露

憲法法庭。（資料照）

2024/07/12 05:30

記者謝君臨／特稿

憲法法庭十日召開「國會擴權法案」釋憲案暫時處分準備程序庭，外界普遍認為藍白陣營表現不佳，在野黨則控憲法法庭倉促訴訟，民進黨動用國家機器。然而，全程直播、有目共睹的情況下，究竟大法官哪一個問題不是以法論法？不能因違憲在先無力招架，就試圖帶風向，更何況大法官的法學專業和社會聲望，要比藍白更獲人民信任。

就國民黨主攻倉促訴訟部分，既然開的是「暫時處分」庭，顧名思義，就是審酌是否須因應緊急狀況、避免危害發生或擴大。換言之，因為國會擴權法案總統已公布正式施行上路，藍白也競相於立法院針對「鏡電視案」、「超思蛋案」等成立調查委員會及調查小組，開庭的目的即在判斷國會行使上述職權，會否造成不可逆的重大危害，而有必須及時凍結相關法條適用的急迫性。

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就是為了避免造成無可挽回、侵害人權的結果，所以大法官善盡職責儘速開庭，本次開庭也未聚焦實體條文是否違憲，且相關通知、聲請書都已上網或公告，藍白陣營都已閱卷，事後卻企圖打迷糊仗，訴諸輿論帶風向，控訴憲法法庭倉促訴訟，更因無力招架大法官的犀利提問，而極盡「抹綠」大法官，想要把在憲法訴訟戰場上的失利，牽拖成因為政治力介入而失敗，相信人民眼睛是雪亮的。

再者，藍白抱怨時間緊迫等推託之詞，其實更顯得他們在立院強推「國會擴權法案」時，未經深思熟慮，僅少數立委掌握「最高機密」，無視外界質疑的諸多盲點，悶著頭硬幹，其他委員不明就裡也跟著瞎挺，仗著國會多數直接沒收委員會、協商實質討論，等來到真槍實彈、辯證法理的憲法訴訟戰場時，未經反覆檢驗、挑戰的抗辯理由隨即千瘡百孔，充斥矛盾無法自圓其說。

事實上，單就「反質詢」、「虛偽陳述」之定義，早在法案尚在國會審查時，不只執政黨立委，包括學者專家就已提出質疑，但藍白卻總是使出「實問虛答、顧左右而言他」之術，唏哩呼嚕瞎扯「法案三讀後就會向全民說明。」而今大法官替人民問了這個問題，藍白陣營還是未給答案。缺乏法律明確性的條文卻規範所有人民，這是立法災難，大法官當然要把關。

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