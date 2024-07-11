藍委盧縣一等人提案》原民離島立委當選 每票補貼30元增至50元

國民黨立委盧縣一等人提案，主張原住民及離島立委當選人競選補貼，每票從30元調高至50元。（資料照）

2024/07/11 05:30

〔記者陳政宇、林欣漢／台北報導〕國民黨籍原住民立委盧縣一等人提出「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」，主張原住民及離島立委當選人的競選補貼費用，每票從新台幣卅元調高至五十元。民進黨立委批評，立委修法要求行政部門提供預算為自己增加補貼，根本是自肥，有違公平原則。盧縣一回應，相信自有公評。

綠委批自肥 盧︰自有公評

公職人員選罷法規定，候選人除不分區立委選舉外，得票數達各選區當選票數三分之一以上，當選人在二人以上、得票數達各該選舉區當選票數二分之一以上者，應補貼競選費用每票卅元。

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盧縣一等人提案認為，原住民立委選舉及當選後服務區域幅員遼闊，精神與勞力、交通所需成本遠大於其他區域立委，離島的立委亦有類似情況亟需解決，因此主張提高原民及離島立委當選人的競選補貼費用。

民進黨團總召柯建銘呼籲，國民黨團對於這種差別待遇、自肥的提案，內部應該好好討論、不要再處理，要顧及普遍原則和公平性。

民進黨團書記長莊瑞雄說，他過去在屏東的選區涵蓋多個原鄉、也有離島，服務不分族群，難道能爭取加倍補貼？以身分為界的修法邏輯過度簡化、也不合理。

民進黨籍原民立委伍麗華指出，原民屬於全國的複數選區，服務範圍比一般區域立委更大，但這項提案容易被詬病為自肥；盼未來繼續凝聚對選區重劃的共識，方能給族人更好的服務品質。

國民黨團書記長洪孟楷則說，國民黨團一直強調，制度上有所爭議之處都可以討論，這也是立委的職責。

根據內政部送抵立院的書面報告指出，原民立委選區與區域立委相較確屬遼闊，惟其競選費用補貼數額如何調整，除需併同國庫收支狀況考量外，是否促使其他公職候選人以公平性為由相互援引，宜再審慎考量。至於離島立委當選人提高補貼額度的必要性，亦須併同商榷。

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