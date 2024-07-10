警署：全國防空避難所 可容5千萬餘人

今年萬安演習訂於七月廿二日至廿五日，若未依法配合演習命令之管制及演練，各地方政府得引用民防法第廿五條裁處新台幣三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。（資料照）

2024/07/10 05:30

22日起萬安演習 若拒配合最重罰15萬元

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部昨召開「漢光四十號實兵演練」暨「萬安四十七號演習」記者會，除提及目前全國防空避難處所共八萬三千餘處，總容量可以容納五五一四萬餘人，也說明此次將發布「飛彈、火箭攻擊台灣特定地區」的空中威脅告警，並新增連結，民眾點選後將出現地圖，可了解臨近可使用的避難設施。

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全動署人力動員處處長朱森村表示，今年萬安演習訂於七月廿二日至廿五日，若未依法配合演習命令之管制及演練，各地方政府得引用民防法第廿五條裁處新台幣三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

透過手機 發布飛彈、火箭攻擊模擬訊息

朱森村指出，各地區演習當日會由各地方政府警察局民防管制中心發放「防空警報」，並運用電視、廣播、村里、學校及警察巡邏車廣播等方式，以提升防空警報涵蓋率；警報發放同時透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，發送的內容為「萬安演習防空警報，飛彈／火箭攻擊台灣○○地區，請就近避難」。告警訊息也包括英文內容，同時在告警訊息中附帶連結，民眾點選會出現地圖，可以了解臨近的避難設施。

警政署民防指揮管制所副所長林國華表示，目前全國防空避難處所共八萬三千餘處，總容量可以容納五五一四萬餘人，避難處所數量充足。

林國華說，民眾只要開啟定位功能，並點選簡訊連結，就可直接找到所在地的防空避難設施地點，民眾亦能用警政服務APP查找防空疏散避難處所，每個點位都會顯示避難處所可容納人數等資訊。

林國華說，避難所標示牌須具有三種特色，首先結合警政服務APP的圖示；具有中英文的顯示；以及具有方向指引的標示。標示牌都會設置在門牌旁邊，或是出入口的明顯處。常見的地點例如大樓地下室、捷運、學校，或者是地下停車場等地下空間。

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