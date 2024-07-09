罷樑連署書 送出43138份 基市選委會：今起審查

「山海公民拆樑行動」昨將4萬多份連署書重新送件。（記者俞肇福攝）

2024/07/09 05:30

〔記者俞肇福、黃靖媗／綜合報導〕發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」，昨天下午兩點將「罷免連署人名冊」的正本、影本送到基隆市選委會。市選委會總幹事張淵翔表示，經過約五個小時的清點，共收到四萬三一三八份罷免連署書，已收件受理中，從今天（九日）起展開審查。外界評估如果作業順利，最快在九月中旬舉行謝國樑罷免案的投票。

最快九月中旬罷免投票

基隆市選委會強調將依照選罷法，收件後次日起進行四十天（含例假日）的查對作業。中選會強調，選務機關皆依法循例辦理，不會有任何差別待遇，且中選會與各地選委會辦理程序暨標準均相同，並援引過去的高雄市長韓國瑜罷免案、立委陳柏惟罷免案、立委林昶佐罷免案，分別花費三十日、廿四日、廿七日完成查對。

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謝國樑昨天受訪時仍維持低調，對於公民團體重新送件及市選委會「收件受理」，不願表達看法。

外傳基隆市選委會在七月五日退件、要求公民團體重新補件，張淵翔澄清說，五日清點時，發現正本和影本相差一八五份，也沒有按照里別分類造冊，基隆市選委會依照選罷法規定「不予受理」，但這不能解釋成退件。

「拆樑」發言人李晏蓉表示，可能是影印機在正本影印時夾取二張，但只影印出一張，才造成正本、影本的份數不一；至於有媒體拍到志工代為抄寫連署書，她解釋說，因為有部分長者的手腳不方便，才由志工協助代為謄寫，但簽名一定是本人簽署無誤。

李晏蓉昨晚表示，昨天已順利送件完成，很有信心能夠通過第二階段的罷免作業，在連署過程中，每一位填寫的民眾都非常細心，都按照最高規格的標準來填寫，靜候基隆市選委會的後續通知。

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