民進黨團：反對鳥籠罷免

民進黨團總召柯建銘（右一）率同黨立委們8日召開臨時記者會表示，這屆國會以來國民黨毀憲亂政、無所不用其極，打算將選罷法變成「鳥籠選罷法」。（記者塗建榮攝）

2024/07/09 05:30

〔記者林哲遠、謝君臨／台北報導〕立法院內政委員會昨續審「公職人員選舉罷免法修正草案」。民進黨立委繼四日杯葛議事後，昨一早再度搶佔紅樓二○二會議室主席台，不料下午議事人員卻以「手寫便條紙」通知改在隔壁二○一會議室開會，再度引爆藍綠衝突，無黨籍召委高金素梅隨即宣布休息，並轉身離去。民進黨團則在現場開記者會痛批，「反對藍白鳥籠罷免、反對國民黨沒收民主」。

黨團總召柯建銘表示，國民黨眼看基隆市長謝國樑即將被罷免，唯一的方法就是要修改選罷法，打算將之變成「鳥籠選罷法」，讓罷免變成不可能的事，民進黨絕不妥協。

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民進黨團幹事長吳思瑤則說，委員會正式開會時間是上午九時至下午五時，地點是立院紅樓二○二會議室。上午七時卅分照例議事人員應在會議室做準備，卻被高金素梅召見在她的辦公室；高金神隱近五小時，直到下午一時卅分左右，竟在二○二會議室門口貼上手寫便條紙，上面寫著「改到紅樓二○一會議室。」

吳思瑤質疑，要改會議室要有內政委員會用印，高金素梅卻用繕寫通知，偷偷摸摸貼在會議室門外；「國民黨團要修選罷法、沒收人民罷免權要這麼粗糙、潦草嗎？」她痛批，國民黨不學好，十年前服貿搞黑箱協議，誘發三一八學運；一個月前國會擴權依舊搞黑箱條文，引來「青鳥」集結。

此外，國民黨團指控民進黨立委黃捷以破壞門鎖方式，竊佔排審「選罷法」的會議室，立法院長韓國瑜說立院正在調查，並稱若開鎖的是外來人員，這是非常嚴重的。對此，吳思瑤表示：「我們不怕來查。」並指韓該撤查的，是議事人員為何整天沒出現在委員會，是否被委員不當挾持？

黃捷：合法合規的進到會議室

黃捷則貼出會議室門鎖的照片、影片，強調「事實證明，我沒有帶鎖匠，也沒有萬用鑰匙，更沒有破壞公物，是合法、合規的進到會議室上班。為了阻擋你們（指國民黨立委）惡意提高罷免門檻，比你們認真勤奮，也是剛好而已。與其檢討認真上班的人，該譴責的是咬人、揍人、踹人的暴力份子。」

對於韓國瑜稱此事非常嚴重，黃捷則回擊：「有比你打阿扁（指前總統陳水扁）嚴重？你才是劣跡斑斑！」

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