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議事空轉一天 藍譴責綠暴力成性

國民黨團總召傅崐萁8日召集國民黨立委們召開記者會，譴責民進黨暴力成性。（記者塗建榮攝）

國民黨團總召傅崐萁8日召集國民黨立委們召開記者會，譴責民進黨暴力成性。（記者塗建榮攝）

2024/07/09 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院內政委員會昨日繼續排審公職人員選罷法修正草案，朝野立委爆發激烈推擠，議事空轉一整天。國民黨團總召傅崐萁譴責民進黨暴力成性，國民黨一定秉持民意奮戰到底；民眾黨團總召黃國昌也說，這樣的國會亂象應該予以正視。

批柯建銘帶隊 撬開會議室大門

傅崐萁稱，經調閱監視器發現，昨凌晨四點多民進黨團總召柯建銘帶隊，以竊盜方式把內政委員會會議室大門撬開，帶著民進黨立委進入委員會。國民黨團希望理性問政，決定轉移到內政委員會隔壁的會議室開會，不幸再次被民進黨立委以暴力方式攻擊，很遺憾看到民進黨當家鬧事。

傅崐萁喊話總統賴清德，不要成為一個鬥雞總統，應有國家元首的高度及格局，對國家社會發展有利的法案，在野黨都會支持，使用暴力不能取得民心，國民黨一定秉持民意奮戰到底。

黃國昌表示，台灣社會針對選罷法連署過程中所出現的亂象，各方都有很多聲音。但立委最重要的工作是認真討論、審議法案，不斷透過暴力杯葛，甚至在半夜的時候跟小偷一樣，不曉得怎麼樣把門撬開，進而霸佔會議室，導致議事空轉，甚至是召委自己先落跑，剝奪立委的質詢權，這樣的國會亂象應該予以正視。

國民黨團書記長洪孟楷說，不如執政黨立委的意，就恣意妄為、破壞議事，霸佔主席台讓立委無法開會，表決贏不了就翻桌，這種執政黨全世界民主國家有看過嗎？他要強力譴責民進黨團使用暴力，拳腳相向，讓國人看到最醜陋、傲慢的嘴臉。

有民團抗議選罷法修法，指連署若附上身分證影本，有個資外流疑慮。國民黨立委柯志恩表示，是要嚴格防堵假連署人，細節可以克服，這是過去的民進黨立委在選罷法、公投法分別提出的，國民黨是呼應他們的想法，對連署做更嚴格的規範，為什麼民進黨時代他們的立委提出就可以，現在國民黨提出就說是要沒收？

對於連署附身分證將成為個資外洩和詐騙集團天堂的說法；柯志恩說，國民黨團要求檢附身分證影本，只是要確保連署人是本人，扯到詐騙集團是完全兩碼子事，政府本來就應做好嚴格的防護。

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