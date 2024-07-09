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挨耳光濺血 林楚茵告王鴻薇傷害

民進黨立委林楚茵（中）、吳沛憶（右）、郭昱晴（左）昨下午到北檢按鈴控告國民黨立委王鴻薇涉犯傷害罪。（記者方賓照攝）

民進黨立委林楚茵（中）、吳沛憶（右）、郭昱晴（左）昨下午到北檢按鈴控告國民黨立委王鴻薇涉犯傷害罪。（記者方賓照攝）

2024/07/09 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕立法院內政委員會昨續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，民進黨立委一早搶攻主席台杯葛，朝野立委爆發衝突，民進黨立委林楚茵控訴遭國民黨立委王鴻薇賞巴掌，導致下巴出血；王則反批林惡人先告狀，兩人下午分別到台北地檢署按鈴互告涉犯傷害罪。

王反批林惡人先告狀 也提告

昨下午一點半，林楚茵在民進黨立委吳沛憶、郭昱晴陪同下抵達北檢，受訪指事發當下她坐在椅子上，國民黨立委徐巧芯在椅背後方不斷要把椅子往後拉，為避免被拉走她不敢起身，沒想到王鴻薇就像發瘋一樣，過來賞她好幾個耳光，甚至拳打腳踢，導致她下巴等處濺血。

林楚茵怒批，王鴻薇動手過程已被拍得一清二楚，卻在臉書運用變造、造假影片辯稱沒有打人，還說是自己先被打，證明國民黨只能用造謠抹黑，強行要將罷免門檻提高的法案通過。

吳沛憶也指出，王鴻薇就是暴力立委，事發時她全程目睹是王先動手掌摑林楚茵，看到林下巴流血，王還補踹兩三腳，根本是蓄意傷害，痛批國民黨把黑道文化帶到立法院，怕自己的立委被罷免，想要修法把選罷免門檻提高，沒收人民罷免權。

林楚茵在律師陪同下遞狀後離去，過沒多久王鴻薇也現身台北地檢署，反控惡人先告狀，打人喊救人，她稱事發時是徐巧芯被民進黨立委賴惠員勒脖子，她想推開賴，沒想到林回過頭對她瘋狂毆打，她是正當防衛把手揮出去，控訴真正攻擊人的是林，她也對林提告涉犯傷害罪。

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