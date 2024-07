提醒國際機艦 我軍英文廣播驅離共機

共機襲擾。示意圖。(國防部提供)

2024/07/09 05:30

〔記者蔡宗憲、黃靖媗、陳鈺馥/綜合報導〕中國機艦持續襲擾台灣,我軍一向使用華語進行驅離廣播,僅針對國際機艦才使用英文,但七日卻罕見被記錄到,使用中英文雙語廣播驅離,引發軍事迷關注,認為應是提醒國際機艦注意中國軍事動向。

軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄,七月七日十五時許,中共軍機進入我西部空域,空軍罕見以中英文廣播驅離。內容是「中華民國空軍廣播,位於台灣西部空域的中共軍機注意,擬已進入我空域,影響我飛航安全,立即迴轉脫離」。

請繼續往下閱讀...

接著使用英文「R.O.C. AirForce on guard,attention!! PLA aircraft over west of Taiwan,you have enter our airspace,influence our flighe safety. Get away!!」是近年首次記錄對共機採英文廣播。

「Taiwan ADIZ」分析,空軍對於沒有表明高度的廣播驅離對象一般是中共艦載直升機,是否特別使用英文廣播通知周邊的外籍機艦注意,值得關注。

民進黨立委王定宇受訪表示,我國空軍在執行對共機的驅離時使用中英雙語,一方面符合國際空域處理方式,同時也讓國際了解該空域是屬於中華民國台灣,可以視為台灣用國際化語言處理我國空域上的國際問題。

王定宇指出,國軍近幾年有在訓練與盟軍的溝通,包含陸海空軍指令的重要術語等,並一年派兩個營去美國受訓,如今使用中英雙語驅離共機,也能詮釋為台灣與盟軍之間互動的訓練,對我國空軍訓練有助益。

除了共機擾台,中國科考船「嘉庚號」七日現蹤在花蓮和宜蘭外海,最近僅距宜蘭烏石鼻約廿浬,海巡署派出台東艦進行監控。國安局長蔡明彥昨日在立法院受訪表示,中共海上灰色地帶操作是我方關注重點,該科考船是在做水文資料的蒐集,我方會關注相關動態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法