提醒國際機艦 我軍英文廣播驅離共機

共機襲擾。示意圖。（國防部提供）

2024/07/09 05:30

〔記者蔡宗憲、黃靖媗、陳鈺馥／綜合報導〕中國機艦持續襲擾台灣，我軍一向使用華語進行驅離廣播，僅針對國際機艦才使用英文，但七日卻罕見被記錄到，使用中英文雙語廣播驅離，引發軍事迷關注，認為應是提醒國際機艦注意中國軍事動向。

軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄，七月七日十五時許，中共軍機進入我西部空域，空軍罕見以中英文廣播驅離。內容是「中華民國空軍廣播，位於台灣西部空域的中共軍機注意，擬已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。

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接著使用英文「R.O.C. AirForce on guard,attention!! PLA aircraft over west of Taiwan,you have enter our airspace,influence our flighe safety. Get away!!」是近年首次記錄對共機採英文廣播。

「Taiwan ADIZ」分析，空軍對於沒有表明高度的廣播驅離對象一般是中共艦載直升機，是否特別使用英文廣播通知周邊的外籍機艦注意，值得關注。

民進黨立委王定宇受訪表示，我國空軍在執行對共機的驅離時使用中英雙語，一方面符合國際空域處理方式，同時也讓國際了解該空域是屬於中華民國台灣，可以視為台灣用國際化語言處理我國空域上的國際問題。

王定宇指出，國軍近幾年有在訓練與盟軍的溝通，包含陸海空軍指令的重要術語等，並一年派兩個營去美國受訓，如今使用中英雙語驅離共機，也能詮釋為台灣與盟軍之間互動的訓練，對我國空軍訓練有助益。

除了共機擾台，中國科考船「嘉庚號」七日現蹤在花蓮和宜蘭外海，最近僅距宜蘭烏石鼻約廿浬，海巡署派出台東艦進行監控。國安局長蔡明彥昨日在立法院受訪表示，中共海上灰色地帶操作是我方關注重點，該科考船是在做水文資料的蒐集，我方會關注相關動態。

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