為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

提醒國際機艦 我軍英文廣播驅離共機

共機襲擾。示意圖。（國防部提供）

共機襲擾。示意圖。（國防部提供）

2024/07/09 05:30

〔記者蔡宗憲、黃靖媗、陳鈺馥／綜合報導〕中國機艦持續襲擾台灣，我軍一向使用華語進行驅離廣播，僅針對國際機艦才使用英文，但七日卻罕見被記錄到，使用中英文雙語廣播驅離，引發軍事迷關注，認為應是提醒國際機艦注意中國軍事動向。

軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄，七月七日十五時許，中共軍機進入我西部空域，空軍罕見以中英文廣播驅離。內容是「中華民國空軍廣播，位於台灣西部空域的中共軍機注意，擬已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。

接著使用英文「R.O.C. AirForce on guard,attention!! PLA aircraft over west of Taiwan,you have enter our airspace,influence our flighe safety. Get away!!」是近年首次記錄對共機採英文廣播。

「Taiwan ADIZ」分析，空軍對於沒有表明高度的廣播驅離對象一般是中共艦載直升機，是否特別使用英文廣播通知周邊的外籍機艦注意，值得關注。

民進黨立委王定宇受訪表示，我國空軍在執行對共機的驅離時使用中英雙語，一方面符合國際空域處理方式，同時也讓國際了解該空域是屬於中華民國台灣，可以視為台灣用國際化語言處理我國空域上的國際問題。

王定宇指出，國軍近幾年有在訓練與盟軍的溝通，包含陸海空軍指令的重要術語等，並一年派兩個營去美國受訓，如今使用中英雙語驅離共機，也能詮釋為台灣與盟軍之間互動的訓練，對我國空軍訓練有助益。

除了共機擾台，中國科考船「嘉庚號」七日現蹤在花蓮和宜蘭外海，最近僅距宜蘭烏石鼻約廿浬，海巡署派出台東艦進行監控。國安局長蔡明彥昨日在立法院受訪表示，中共海上灰色地帶操作是我方關注重點，該科考船是在做水文資料的蒐集，我方會關注相關動態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國海警頻擾 我強力護漁》 連日對峙 虛擬海峽中線曝光
2024/07/09 05:30

中國海警頻擾 我強力護漁》 連日對峙 虛擬海峽中線曝光
台船越界被捕 反罵日本土匪》謝長廷：不該縱容少數漁船 破壞台灣全體利益
2024/07/09 05:30

台船越界被捕 反罵日本土匪》謝長廷：不該縱容少數漁船 破壞台灣全體利益

永慶房屋七連霸「亞洲最佳企業雇主獎」

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播